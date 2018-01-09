Başkent’te dikkatsizlik feci kaza getirdi, 3 yaralı

Başkentte dikkatsizlik feci kaza getirdi. İki aracın karıştığı kazada ölen olmazken 3 kişi yaralandı.

Ankara’nın en önemli bulvarlarından Anadolu Bulvarı’yla 1495’inci sokağın kesiştiği nokta da feci kaza meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada şans eseri ölen olmazken 3 kişi yaralandı. Kazazedelerden biri araca sıkıştığı için ilk yardım müdahalesi hemen yapılamadı. Olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri yaralıyı sıkıştığı araçtan çıkartıp ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırdılar. Yaralılardan diğeri Gülhane Askeri Tıp Akademisine kaldırılırken 3’üncü yaralı ise ayakta tedavi edildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya karışan araçların raporunu tuttuktan sonra araçları çekerek trafiği açtı.

BİLİNÇSİZ MÜDAHALE

Feci kaza sonrası olay yerine gelen vatandaşlar kazaya karışan ilk araçtan yaralıyı dikkatsizce çıkarttı. Diğer araçta sıkışan yaralıyı ise sıkıştığı yerden kurtarmak için bilinçsizce yaptıkları müdahale yaralının hayatını riske attı. Aracın içindeki yaralıyı düşünmeden kapısını kırmak için aracı sarsan vatandaşlar hayati önem taşıyan bir konuda ne kadar bilinçsiz olduğumuzu tekrar gözler önüne serdi.

IŞIKLAR YETERSİZ

Her gün mesai saatleri içerisinde binlerce aracın geçtiği Anadolu Bulvarını Ankara’nın en büyük organize sanayi bölgelerinden birine bağlayan yollardaki trafik lambalarının kısa süreli yanması karmaşaya neden oluyor. Yeşil ışığı kaçırmamak için acele eden sürücüler hemen her gün kazalara neden oluyor. Biran önce kontrolsüz kavşak olarak da bilinen bu yolun yetkililer tarafından gündeme alınması gerekiyor. Sıkça meydana gelen trafik kazalarının en az seviyeye indirilebilmesi için bu yol için gerekli çalışmaların yapılması büyük önem arz ediyor.