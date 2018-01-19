Ankara’da bir bankanın otomatik para çekme makinesinden (ATM) soygun girişiminde bulunuldu. Çankaya’ya bağlı Türkkonut’ta bulunan Güzeltepe İş Merkezi önünde bir bankaya ait ATM’nin alarm vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri gönderildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sivil polis ekipleri, ATM’lerden birinin arka bölümünün açık olduğunu ve içinde bir kişinin bulunduğunu fark etti. Bu sırada polisler, bir kişinin 06 AEV 412 plakalı otomobille kaçmaya çalıştığını gördü. Koşarak aracın önüne geçmeye çalışan bir polis, sürücünün “dur” ihtarına uymaması üzerine lastiklerine ateş ederek otomobili durdurdu.

Polisin otomobildeki şüpheliyi gözaltına aldığı sırada ATM’yi soymaya çalışan iki kişi ise olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, ATM’nin arka kısmındaki kapısının kırıldığı ve alarm sisteminin parçalandığı belirlendi. Söz konusu kişilerin soygunu gerçekleştiremeden kaçtığı anlaşıldı.

Şüpheli soygunla ilgisi olmadığını iddia etti

Gözaltına alınan şüpheli, soygunla ilgisi bulunmadığını iddia ederek, ATM’den 100 lira çektikten sonra otomobiline binip hareket ettiğini söyledi.

Zanlı, bu sırada kendisini durdurmaya çalışan ve elinde silah bulunan sivil giyimli bir kişinin aracının lastiğine ateş ettiğini belirtti.

Yaşadığı korku ve panikle araçtan indiğini ifade eden şüpheli, söz konusu kişinin polis olduğunu öğrendiğini anlattı.

Polis ekipleri banka merkeziyle iletişime geçerek gözaltına alınan şüphelinin iddiasına yönelik ATM kamerasının kaydedilen görüntülerini istedi.

Ekipler, kaçan iki kişinin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.