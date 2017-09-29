Altındağ ve Çankaya ilçelerinde iki ayrı adreste yapılan aramalarda değişik markalarda üç adet tabanca ile uyuşturucu esrar maddeleri ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında dün Altındağ’daki bir adreste arama yapıldı.

Aramada, bir adet glock marka tabanca, bir adet HS marka tabanca, bir adet Cz marka tabanca, beş adet şarjör, 25 adet tabanca fişeğine el konuldu.

Operasyonda F.A. ve E. A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Çankaya’da dün bir bir adreste yapılan aramada ise 311 gram esrar, bir adet kırmızı renkli esrar öğütme aparatı, 310 gram uyuşturucu madde paketlemede kullanılan beyaz şeffaf kilitli poşetler, bir adet gri renkli hassas terazi ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak T. A. D. isimli şüpheli gözaltına alındı.