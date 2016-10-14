BAŞKENTLİLERİN COŞKULU GECESİ

Ankara Kulübü Derneği ve Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen Başkent Gecesi büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Ankara Kulübü Derneği Seymenlerinin de yer aldığı gecede Ankaralıların coşkusu dikkat çekti.

Geleneksel Sinsin Ateşinin yakılmasıyla başlayan gecede Seymenlerin ve vatandaşların katıldığı Sinsin Dansı güzel görüntülere sahne oldu. Nazım Hikmet Kültür Kongre Merkezinde ise Ankara Kulübü Derneği Türk Halk Müziği Topluluğunun konseri düzenlenirken siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından önemli katılımlar gerçekleşti.

Aynı zamanda Ankara’ya ilişkin ulusal ve uluslar arası ölçekte katkı sağlayan kişi ve kurumlara seymen heykeli taktim edilirken Ankara Kulübü Derneği başkanı Dr. Metin Özaslan , Atatürk’ün iki önemli eseri olduğunu ve bunların Cumhuriyet ve Ankara olduğunu vurguladı ve ekledi: Atatürk, cumhuriyet ve Ankara ayrılmaz bir bütündür. cumhuriyetin en önemli projesi Ankara’dır.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise cumhuriyetin başkenti Ankara’nın başkent oluşunun 93. yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek şunları söyledi: Biz cumhuriyet çocuklarıyız. Bizim başkentimiz Ankaradır. Ankara hem kuruluşu hem de kurutuluşu temsil eder.

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