Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerinde kontrollü ve kontrolsüz kavşaklarda kullanılmak üzere bin 500 yeni sistem levhasının montajını yapacak Yeni levhalar, yeterli büyüklükte ve uzaktan rahatlıkla görülebilir şekilde yapılacak.

Levhaların trafik akışını daha düzenli ve güvenli hale dönüştürmesi, olası trafik kazalarının önüne geçmesi amaçlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince, kontrollü ve kontrolsüz kavşaklarda kullanılmak üzere bin 500 yeni sistem levhasının montajı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların yönlerini bulmalarını kolaylaştırmayı amaçlayan Ulaşım Dairesi Başkanlığı, yolların navigasyonu olarak bilinen yön levhalarına yenilerini ekleyecek.

Bin 500 küçük levha için ihale çalışmalarında son aşamaya gelinirken Ankara’nın sokak, cadde ve bulvarlarında şeritleme ile sinyalizasyon çalışmalarına da devam ediliyor. Büyükşehir ekipleri, yollardaki en önemli güvenlik işaretlerinden biri olan yön levhalarını yenileme çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor.

Yeni açılan bulvar ve caddeler başta olmak üzere genişletilen, asfaltlanan ve ihtiyaç duyulan birçok noktaya uygulanması planlanan sistem levhaları, Başkentli sürücülerin özellikle semt ve mahallelere ulaşımlarında kolaylık sağlayacak.

Sürücülerin gece ve gündüz rahatlıkla görebileceği şekilde reflektif malzemelerden yapılan sistem levhaları, Karayolları Genel Müdürlüğünün teknik şartnamesinde yer alan en üst sınıf kalite ve en uzun kullanım ömürlü malzemeler kullanılarak üretilecek.

Bin 500 takım mobilya tipi sistem yön levhasının yanında 6 bin de yön paneli takılarak sürücülerin uzak mesafeden yön levhasını fark edip uygun şeride daha kolay geçmesi sağlanacak ve trafiğin tıkanması önlenecek.

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca, yollarda uygulanacak yeni levhalar, yeterli büyüklükte ve uzaktan rahatlıkla görülebilir şekilde yapılacak. Levhaların trafik akışını daha düzenli ve daha güvenli hale dönüştürmesi, olası trafik kazalarının önüne geçmesi amaçlanıyor.

Araç sürücülerine, gidecekleri semt, mahalle, belde ve ilçeyi bulmalarında kolaylık sağlayan sistem levhaları, Başkent merkez başta olmak üzere, ilçe merkezlerindeki köprü ayrımları, kontrollü ve kontrolsüz kavşaklarda eksikliği tespit edilen yerlere yerleştirilecek. Ayrıca eskiyen ve yıpranmış levhalar da yenileriyle değiştirilecek.