Başkentimizi temsil eden iki takımımız da bir üst tura yükseldi

Türkiye Şampiyonasında U-17 lig’inde Başkentimizi temsil eden takımlarımızdan Sincangücü spor ve Başkentgücü spor tur atladılar

Başkentimizi en iyi şekilde temsil eden Hacettepe Spor ve Kızılcahamam Belediye Sporumuzu kutlar, bir üst tur’a yükselen Sincangücü Spor ve Başkentgücü Spor takımlarımıza bundan sonraki müsabakalarında başarılar dileriz.

2016-2016 Futbol Sezonu Türkiye Şampiyonasında Afyonkarahisar ilinde U-17 yaş grubunda Başkentimizi temsil eden Sincangücü Spor, Hacettepe Spor’u, Aksaray ilinde Başkentgücü Spor Kızılcahamam Belediye Spor’u eleyerek bir üst tur’a çıkmaya hak kazanmışlardır.

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