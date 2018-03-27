Ankara’da yollara 25 bin yeni trafik işaret levhası ve 50 bin yeni “kedi gözü” yerleştireceği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, başkentte ulaşımının daha güvenli, konforlu ve rahat olmasını sağlayacak, standartlara uygun hale getirecek yol çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Ulaşım Daire Başkanlığınca, özellikle gece görüşünün düşük olduğu noktalarda kaza oranlarının düşürülmesi, ışığın doğru şekilde yansıtılarak, sürücülerin trafik kurallarına uymasının kolaylaştırılması, böylelikle sürücülerin ve yayaların can ve mal güvenliğini sağlanması için başkentin çeşitli yerlerine trafik levhaları yerleştirilecek.

Bu kapsamda, merkez ilçeler ile diğer ilçelerin bağlantısını sağlayan tüm yollara, 25 bin yeni işaret levhasıyla halk arasında “kedi gözü” olarak bilinen 50 bin “CTP yol kenar dikmeleri” yerleştireceği ifade edildi.

Trafik işaret levhalarıyla yeterli güvenlik standartlarına ulaşması, yaya geçitlerinin uyarı levhaları ile donatılması, virajlı yolların daha güvenli hale getirilmesi, meskun mahal giriş ve çıkışlarının belirtilmesi, ana yol-tali yol ayrımlarının yapılması, hız sınırı uyarılarının tamamlanması ile her türlü trafik uyarılarının eksiksiz yapılması; “kedi gözleri” ile de düşük banketli yollarda yol hattının sağ ve sol sınırlarının daha belirgin hale getirilmesi amaçlanıyor.