CAZ SEVERLER, SAMM’S BİSTRO’DA BULUŞACAK

Ankara caz festivali’nin ilk konseri 8 Mayıs’da samm’s bistro’da…

“Kadın ve Caz” temasıyla düzenlenen 22’nci Uluslararası Ankara Caz Festivali, 8 Mayıs’ta SAMM’s bistro’da “Charlotte Wassy Meets the Jef Giansily Quartet” konseri ile start alacak. Caz Derneği tarafından düzenlenen Festival, 13 Mayıs’ta yine SAMM’s bistro’daki Aga Derlak Trio konseri ile son bulacak.

Ankara’da caz sevgisini yaymak düşüncesinden yola çıkan; çocukların, gençlerin ve öğrencilerin caz ile buluşmasına da destek veren SAMM’s bistro ile başkentlilerin Caz’da yolculuğu farklı temalar, farklı müzisyenler, konserler ve festivallerle sürüyor.

“Ankara’ya caz yakışır” sloganı ile 8 yıl önce başlattığı ve aralıksız sürdürdüğü konserlerle başkentlilere cazı sevdiren SAMM’s bistro, 8-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek 22’nci Uluslararası Ankara Caz Festivali’nin 6 konserine ev sahipliği yapacak.

Kamerun Ve Fransa Geleneksel Ritimleri Yankılanacak

Türkiye’nin ve dünyanın önemli caz sanatçılarını, Kasım-Haziran döneminde her cuma akşamı başkentlilerle buluşturan ve Ankara’da caz denince ilk akla gelen mekan olan SAMM’s bistro, etkinlik ve konaklama sponsoru da olduğu Festival’in 8 Mayıs Salı günü saat 21.30’daki ilk konserinde sahne alacak.

Charlott Wassy müzik severlere unutulmaz saatler yaşatacak. Konserde Charlotte Wassy’ye ünlü Fransız piyanist Jef Giansily ile trompette Hermon Mehari, basta Matthew Hall, davulda Ferit Odman eşlik edecek.

Türkiye’de ilk konserini verecek olan Charlotte Wassy, Kamerun ve Fransa’nın geleneksel ritimlerini kendine özgü tarzıyla birleştiriyor. Sanatçı bir ailenin çocuğu olarak Kamerun’un geleneksel ritimleriyle büyüyen ve küçük yaştan itibaren müzikle uğraşan Wassy, sesini enstrüman gibi kullanarak yüreğinde taşıdığı melezliği dile getiriyor. Kendi müziğini “İçgüdüsel melez caz” olarak adlandıran sanatçı, ‘cazın renkleri’ ile ‘etnik renkleri’ birleştiriyor.

Cazın Efsaneleri Samm’s Bistro Sahnesinde…

SAMM’s bistro’da Ankara Caz Festivali kapsamında 9 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30’da Nilüfer Verdi Quartet sahne alacak. Dünyaca ünlü değerli piyanist Nilüfer Verdi’ye cazın ustaları Yahya Dai (sax), Matthew Hall (bas) ve Burak Cihangirli (davul) eşlik edecek.

Berklee College of Music ve NY New School’da eğitim gören ve dünyanın en önemli sahnelerinde çalan Nilüfer Verdi, üniversitelerde piyano ve ensamble hocalığı yapmanın yanı sıra özel öğrenciler yetiştiriyor. Yurt dışı festivallerde de sahne alan ve 3 albümü olan Verdi, yeni albüm çalışmalarına devam ediyor.

SAMM’s bistro, yine Festival çerçevesinde 11 Mayıs Cuma akşamı saat 21.30’da uluslararası müzisyenlerin tarihi bir konserine ev sahipliği yapacak. Efsane grup Ayşe Tütüncü Dörtlüsü, SAMM’s bistro sahnesinde başkentlilere müzik ziyafeti sunacak. Ses bireşiminde hem piyano, hem de elektrogitarı barındıran grup, repertuarında ağırlıkla Ayşe Tütüncü’nün besteleri ile Sinan Altıparmak ve Enver Muhamedi’nin parçalarına yer veriyor. Piyanoda Ayşe Tütüncü, elektrogitarda Sinan Altıparmak, kontrbasta Enver Muhamedi, davulda Erdem Göymen’den oluşan grup; Michel Petrucciani, Hindemith ve Marcel Khalife gibi ustalardan da parça yorumluyor.

Anneler Gününe Özel Konser

Caz müziğinin Ankara’daki kalbi SAMM’s Birtro’da Ankara Caz Festivali kapsamında 10 Mayıs 2018 Perşembe akşamı saat 21.30’da First Gig Never Happened konserinde Lisa Hofmaniger (klarnet, sax), Alexander Fitzthum (piyano), Judith Schwars (davul) sahne alacak. 3 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de Anneler Günü “Kahvaltıda Caz” konserinde ise Sanat Deliorman’a Ahmet Elmas (sax), Janusz Szprot (piyano), Murat Ulus (bass), Serkan Alagök (davul) eşlik edecek.

22’inci Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında “PerformJazz” adlı caz performansı fotoğrafları, Bilkent Station Festival Alanının yanı sıra, “sanal sergi” olarak Hotel SAMM bünyesindeki “sokak üstü galeri” SAMM’s artway’de de sergilenecek.