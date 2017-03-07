Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Teşkilatı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından “Yerel Yönetimlerde Tüketici Haklarının Yeri” konulu sempozyum düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Demonti Otel’de gerçekleştirilen sempozyuma; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Abdurrahman Karabudak,

Gümrük ve Ticaret Başkanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan Ersoy, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Yakup Güzel, İstanbul, Ordu, Konya, Edirne, Eskişehir’den gelen zabıta amirleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta amirleri ve tüketici dernekleri temsilcileri katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, tüketici haklarının herkes açısından büyük önem taşıdığını belirterek, alınan bir ürün veya hizmet karşısında ne zaman ve nasıl bir sorun yaşanacağının belli olmadığını kaydetti. Balcı, sözlerine şöyle devam etti:

“ Satın aldığı herhangi bir sorunla karşılaşan kişiler, sizlerden sorununu nasıl çözeceği hakkında fikir istiyorlar. Her an herkesin başına gelebilecek bu hadiselerle ilgili vatandaşın en yakınında hizmet vermekte olan yerel yönetimlerin yol göstermesi söz konusu ve çok önemli. İnanıyorum ki yapmış olduğumuz bu sempozyumla, halkımızın karşılaşmış olduğu tüketici haklarıyla ilgili sorunlara daha kolay çözüm bulmasında yardımcı oluruz. Onlara doğru yolu göstererek, mutlu şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağlarız.”

Tüketici haklarının sadece yerelde değil, uluslararası düzeyde de kabul gördüğünü ifade etti.

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