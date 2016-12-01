Başkent tiyatroları’nın Aralık programı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, 1-31 Aralık tarihleri arasında 2’si çocuk oyunu olmak üzere toplam 6 tiyatro oyununu Başkentlilerle buluşturacak.

Gençlik Parkı Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda, Başkent Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen , “Ben Kukla Değilim” ve “Kitap Kurdu” adlı çocuk ile“Vatan İçin”, “Hayal Kahvesi”, “Asr-ı Saadet” ,” Nar-ı Aşkın Yolcuları” adlı oyunlar, Aralık ayı boyunca Başkentliler için gösterimde olacak.

Yoğun ilgi gören oyunlardan, 90 bin askerin donarak şehit olduğu Sarıkamış Destanı’nın anlatıldığı “Vatan İçin” adlı oyun, toplu gösterimlerle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Başkentliler, izlemek istedikleri oyunların biletlerini, Ulus ve Kızılay gişeleri ile Başkent Tiyatroları internet sitesinden alabilecek.

BAŞKENT TİYATROLARI 1-31 ARALIK PROGRAMI:

1 Aralık Perşembe: “VATAN İÇİN” Saat:11.00 (Toplu Gösteri)

2 Aralık Cuma: “BEN KUKLA DEĞİLİM” Saat:14.00(Toplu Gösteri)

3 Aralık Cumartesi: “KİTAP KURDU” Saat:12.00

“NAR-I AŞKIN YOLCULARI “ Saat:18.00

4 Aralık Pazar: “KİTAP KURDU” Saat:12.00

“NAR-I AŞKIN YOLCULARI “ Saat:15.00

8 Aralık Perşembe: “HAYAL KAHVESİ” Saat:19.00

9 Aralık Cuma: “HAYAL KAHVESİ” Saat:19.00

10 Aralık Cumartesi:“BEN KUKLA DEĞİLİM” Saat: 12.00

“HAYAL KAHVESİ” Saat:18.00

11 Aralık Pazar: “BEN KUKLA DEĞİLİM” Saat:12.00

“ASR-I SAADET” (Mevlid Kandili) Saat:15.00

16 Aralık Cuma : “VATAN İÇİN” Saat:10.00(Toplu Gösteri)

“HAYAL KAHVESİ” Saat: 19.00

17 Aralık Cumartesi:“KİTAP KURDU” Saat:12.00

18 Aralık Pazar : “KİTAP KURDU” Saat:12.00

“ASR-I SAADET” Saat:15.00

22 Aralık Perşembe: “VATAN İÇİN” Saat:11.00 (Toplu Gösteri)

23 Aralık Cuma: “ASR-I SAADET” Saat:10.00 (Toplu Gösteri)

“VATAN İÇİN” Saat:19.00

24 Aralık Cumartesi: “BEN KUKLA DEĞİLİM” Saat:12.00

“VATAN İÇİN” saat:18.00

25 Aralık Pazar: “BEN KUKLA DEĞİLİM” Saat:12.00

“ASR-I SAADET” Saat:15.00

29 Aralık Perşembe: “ASR-I SAADET” Saat:11.00(Toplu Gösteri)

30 Aralık Cuma: “BEN KUKLA DEĞİLİM” Saat: 11.00 (Toplu Gösteri)

31 Aralık Cumartesi: “KİTAP KURDU” Saat:12.00

“VATAN İÇİN” Saat:18.00

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