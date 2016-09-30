Başkent Tiyatroları, yeni sezona merhaba diyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, yeni sezona yarın merhaba diyor. Başkent Tiyatroları, yarın (1 Ekim Cumartesi) çocuklar için saat 12.00’da “Ben Kukla Değilim”, yetişkinler için de saat 18.00’da “Nar-ı Aşkın Yolcuları” adlı oyunu sahneleyecek.

Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Başkent Tiyatroları, Gençlik Parkı içindeki Büyükşehir Tiyatrosu’nda bu sezon, yetişkin ve çocuk oyunlarından oluşan toplam 6 eseri tiyatro severlerle buluşturacak.

Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Tahir İkiler, Başkent Tiyatrolarının 23 yıldır aynı heyecan ve istekle seyircisiyle buluştuğunu belirterek,

Reklam “Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel eserlerle izleyicilerimizin karşısına çıkıyoruz. Dünya tiyatrolarından eserlerin de sıklıkla sahnelendiği tiyatromuzda, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu yıl, milli ve manevi değerlerlerimizin ön plana çıktığı, kendi kültürümüzü yansıtan oyunları sahnelemeyi tercih ettik” dedi.

Geçen yıllarda büyük ilgi gören, yetişkinler için 4, çocuklar için de 2 oyunu bu yıl da sahnelenmeye devam edecekleri bilgisini veren İkiler, bu yıl ayrıca iddialı yapımlarından biri olan ve geçmiş ile günümüz kahramanlıklarının anlatıldığı “Vatan İçin” adlı oyunun, 15 Ekim’den itibaren gösterime sunulacağını kaydetti.

İkiler, geçen sezon oyunların, 55 binin üzerinde kişi tarafından izlendiğini kaydederek, Başkentlileri, oyunları izlemeye davet etti.

Başkent Tiyatrolarının yeni sezona, yarın (1 Ekim Cumartesi) iki oyunu birden sahneleyerek başlayacağını ifade eden İkiler,

“Sezon süresince yetişkinler için Nar-ı Aşkın Yolcuları, Vatan İçin, Asr-ı Saadet, Hayal Kahvesi, Çocuklar için ise; Ben Kukla Değilim ile Kitap Kurdu adlı oyunlar, Gençlik Parkı Büyükşehir Tiyatrosu’nda sahnelenecek” dedi.

Başkent’te 23 yıldır aralıksız olarak perdelerini sanatseverlere açan Başkent Tiyatrolarının sergilediği birbirinden güzel eserleri izlemek isteyen tiyatro severler, biletlerini Gençlik Parkı Kültür Merkezi ve Kızılay Metro gişelerinden ya da www.mybilet.com internet adresinden temin edebilirler.

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