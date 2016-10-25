Başkent ‘iyiliğe’ koşacak

İlki geçtiğimiz yıl yapılan Kızılay İyilik Koşusu, 30 Ekim Pazar günü Ankara’da ikinci kez düzenlenecek.

Türk Kızılayı’na katkı yapmak ve spor yaparken başkalarının hayatına da etki etmek için düzenlenen Kızılay İyilik Koşusu’nun ikincisi Ankara’da gerçekleşecek. Geçen yıl Kızılay’da ilk kez düzenlendikten sonra İstanbul ve Gelibolu’da da yapılan koşunun Ankara’daki ikinci yarışı 30 Ekim 2016 tarihinde yapılacak. Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak olan yarış, 6 kilometre ve 12 kilometre olarak yapılacak.

Koşudan elde edilen gelirin tamamı, üç ayrı sosyal projeye aktarılacak. Çipli koşulara 50 lira karşılığında kayıt olacak katılımcılar, bağış niteliğindeki bu ücretin aktarılacağı projeyi kendisi seçebilecek. Bu projeler, maddi durumu yetersiz ailelere doğum sonrası destek programı olan “Sevgi Bohçası”, aşevlerine nakdi yardım fonu ve özel eğitim sınıfları…

“İyiliğe Adım At” sloganı altında katılımcıların yarışmaya aileleriyle gelmelerini özellikle talep eden organizasyon, etkinlik kapsamında ayrıca 8-9 yaş, 10-11 yaş ve 12-13 yaş gruplarında kısa mesafeli çocuk koşuları da düzenliyor. Saat 12:00’de çipli koşular tamamlandıktan sonra bir de üç kilometrelik halk koşusu yapılacak.

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