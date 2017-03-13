Başkent Edaş genç takımı kupayı müzesine taşıdı

Son 5 yıldan bugüne’e kadar elde ettiği başarılarla dikkat çeken Başkent Edaşspor’u 19 futbol takımı, grubunda bu sezonda şampiyon oldu. Yaptığı tüm maçlarda tek yenilgisi olmayan Başkent Edaşspor, tarih yazmaya devam ediyor

Kuruluş tarihinden bugüne kadar sürdürmekte olduğu ve sportif faaliyetlerinde de elde ettiği üst üstte ki, başarılarıyla dikkat çeken Başkent Edaşspor U 19 futbol takımı, 2016-2017 futbol sezonunda şampiyon oldu.Genç ve yetenekli sporculardan oluşan alt yapısıyla her sezon olduğu gibi 2016-2017 futbol sezonunda da 37 puan elde ederek verdiği amansız mücadele sonunda grubunda Kırmızı-Beyazlılar, Şampiyonluk kupasını alarak müzesine taşıdı.

U 19 Ligi 2. Grupta, verdiği zorlu mücadeleyle şampiyon olan Başken edaşspor, Lig’in son maçında karşı karşıya gelerek ve grubun güçlü takımlarından Balgatspor’u tek golle yenerek ve kupasını da alarak mutlu sona ulaştı.

Başkent Edaşspor sahada şu ekiple yer aldı: Oğuzhan, Miraç, Kemal, Doğukan, Y.Emre, Sedat, Durali Kadir Başaran, Gökhan, Harun, Furkan ve Mazlum

Antrenör: Murat Gökçe

Yardımcı Antrenör: Nizam Uzunget

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