Başkasının kalbiyle yaşıyor

TÜRKİYE’de başkasının kalbiyle en uzun yaşama rekorunu kıran 47 yaşındaki Hamide Akman, trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 25 yaşındaki Feride Can’ın kalbiyle 20 yıldır hayata tutunuyor.

Antalya’da 1992 yılında hamileliği sırasında kalp büyümesi teşhisi konulan Hamide Akman, normal yolla doğum yaptı. Hamide Akman da doğumdan sonra kalp büyümesi ve kalp yetmezliği gelişti. Yüzde 26 kapasiteyle çalışan kalbi normal yaşam koşullarını sağlamaya yeterli olmayan Akman, 4 yıl direndiği kalp nakline razı oldu. Acil duyurusuyla başlatılan aramanın birinci haftasında, aranan kalp bulundu. Geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Feride Can’ın kalbi, Akman’a başarıyla nakledildi.

“KALP NAKLİNİ DUYMAMIŞTIM”

20 yıldan bu yana nakledilen kalple yaşama tutunan Hamide Akman, o günleri anlatırken duygulandı. Doğumdan kısa süre sonra kalp büyümesi hızla arttığı için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Prof.Dr. Ömer Bayezid tarafından kalp nakline karar verildiğini söyleyen Akman, şöyle dedi:

“Kalp nakli ilk teklif edildiğinde itiraz ettim. Vücudumun dirençli olduğunu sanıyordum, bu hastalığa karşı koyacağımı düşünüyordum. Fakat her geçen gün durumum kötüye gidiyordu. Kilo kaybım hızlandı. Halsizlik arttı. Özel ihtiyaçlarımı dahi karşılayamıyordum. Doktorumun ısrarlı kalp nakli teklifini reddediyordum. Çünkü kalp naklini hiç duymamıştım. Problemlerim dayanılmaz hal alınca nakil olmaya karar verdim.”

1 HAFTADA KALP ÇIKTI

Nakle karar verdikten 1 hafta sonra kalp bulunduğunu söyleyen Hamide Akman, “Kalp nakline giderken ailem ‘kızım sen ölüme gidiyorsun’, diyerek beni caydırmaya çalıştı. Buna rağmen kalp nakli oldum. Çünkü kalp nakli olmazsam da ölecektim. Nakil olursam şansımın döneceğine inandım. Nakil oldum ve üzerinden 20 yıl geçti. Çok sağlıklıyım” diye konuştu.

“DOKTORUMLA 20 YILDIR BABA-KIZ OLDUK”

Kalp nakline giderken aklının bir köşesinde hep ölüm olduğunu anlatan Akman, “Ameliyata girerken çocuğumu eşime emanet ettim. Eşim tıbbın ilerlediğini ve benim iyi olacağımı söylüyordu. Fakat bu sözlere inanmıyordum, çünkü hiç kalp nakilli görmemiş ve duymamıştım. Allahın ve Prof. Dr. Ömer Bayezid hocamın sayesinde sağlığıma kavuştum. Hocamla tanıştığım günden beri tüm tedavilerimi takip etti. 20 yıldır baba- kız gibi olduk” dedi.

KALBİM YÜZDE 26’DAN 65 KAPASİTEYE ULAŞTI

Ameliyata girdiğinde 43 kilo olduğunu ve sürekli kilo kaybettiğini, şu an 75 kiloya ulaştığını söyleyen Akman, “Nakilden önce sigortalı bir işte çalışıyordum. Malulen emekli oldum. Ameliyata girerken kalbim yüzde 26 kapasiteyle çalışıyordu, Şu an yüzde 65’e ulaştı” dedi.

15-20 YAŞINDA ÇOCUKLARI KAYBEDİYORUZ

Nakil ve bağış konusunda insanların bilinçlenmesinin ve bilinçlendirilmesinin şart olduğunu söyleyen Akman, “Çok genç, 15-20 yaşındaki hastaları kaybediyoruz. İnsanlar bağış yapmıyor. Şu an 47 yaşındayım. Benim yaşadığım hayat bağışlanan kalp sayesindedir. Hayat bana gülümsedi ben de hayata gülümsüyorum. Spor, yürüyüş yapıyorum. İlaçlarımı harfiyen kullanıyorum. Normal insanlar nasıl yaşıyorsa ben de aynı şekilde yaşıyorum” diye konuştu.

İngiltere’de 31 yıl önce kalp nakli yapılan İngiliz 71 yaşındaki John McCafferty, ‘Nakilden sonra en uzun süre yaşayan hasta’ olarak Guinness Dünya Rekorları’na girdi.

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