Başkanlık sistemine yerel yöneticiler el attı

Kahramankazan ve Beypazarı belediyeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, kardeş şehir protokolüyle aynı zamanda başkanlık sistemini yerel yöneticiler olarak halka da etkin ve doğru anlatılması için önemli bir çalışmanın ilk adımı olacağını söyledi.

Ankara’nın Beypazarı ile Kahramankazan Belediyeleri kardeş şehir protokolü imzalandı. Kardeş şehir protokolünün ana gündemi ise başkanlık sistemi oldu.

Kahramankazan Başkanı Lokman Ertürk ve Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan tarafından imzalanan kardeş şehir ve iyi niyet protokolü töreni, Beypazarı Belediyesi Halkevi toplantı salonunda gerçekleştirildi. İmza törenine, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Ak Parti Beypazarı ve Kahramankazan ilçe başkanları, meclis üyeleri ile iki belediyenin başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Başkanlık sisteminin halka doğru bir şekilde anlatılması için yerel yönetimlerinin de etkin olması gerektiğini belirten Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, bu süreçte vesayet odakları ve terör destekçilerini etkin olduğunu gördüklerini ve başkanlık sistemi konusunu çarpıtılarak yansıttıklarını belirtti. Bu konuda yerel yönetimlerin etkin olması gerektiğini belirten Ertürk ilk adımı da Beypazarı belediyesi ile birlikte attıklarının altını çizdi.

Türkiye artık bedel ödemekten kurtulmalıdır

Ertürk, Daha önceki dönemlerde Cumhurbaşkanı meclis tarafından seçiliyordu. Şuanda halk kendi Cumhurbaşkanını kendisi seçiyor. Şimdi fiili bir durum var. Bu fiili durumun yasal bir zemine oturtulması lazım. Cumhurbaşkanımız ile Başkanımız iyi anlaştığı için bir sorun görünmüyor ancak yarın yürütmedeki iki başlılığın getirdiği sorunlar geçmişte olduğu gibi siyasi krizler ve ardından hukuki krizler Türkiye’ye nasıl çok büyük bedeller ödettiyse aynı bedellerin bir daha Türkiye’ye ödetilmemesi için başkanlık sisteminin şart olduğuna inanıyoruz. Türkiye artık bölgesel güç olma yolunda büyük ve güçlü adımlarla yoluna devam ederken geçmişte edindiği acı tecrübelerin yanı sıra vesayet odaklarının sistemde yarattığı sıkıntılardan tamamen kurtulması lazım. Halkın iradesinin tecelli etmesi ve özellikle yürütme, yasama ve yargı erklerinin daha güçlü olması için başkanlık sistemi gerekli.

Ankara’da bir ilki gerçekleştiriyoruz

Ertürk, başkanlık sistemi ile daha ileri demokrasi, temel hak ve özgürlükler ile insanlarımızın hizmetlere daha etkin kavuşması için biz Ankara’da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Doğumdan ölüme kadar halkın her sorunuyla ilgilenen yerel yönetimler olarak elimizi taşın altına koyuyor ve Bu sorunun sadece Recep Tayip Erdoğan’ın şahsi meselesi olmadığını, Türkiye’nin artık ayağındaki prangalardan kurtulması gerektiğini anlatmaya başlıyoruz. Bugün Beypazarı’nda ve Kahramankazan’da onların temsilcileri olarak ilçemizin ileri gelenleri ve kanaat önderleriyle, yerel yönetim olarak başkanlık sistemiyle ilgili çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayarak elimizi taşın altına koyuyor, başkanlık sistemini halkımıza anlatmaya başlıyoruz.

Cumhurbaşkanını yalnız bırakmamak adına

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ise, “Başkanlık sistemi için Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmamak adına yerel yönetimler olarak burada startı vermiş olduk. Bundan sonra her süreçte, her ortamda, her platformda, kent konseylerimizle, sivil toplum örgütlerimizle ve derneklerimizle anlatmanın mücadelesini vereceğiz inşallah. Bu konu, sadece Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsi meselesi değil, Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren bir konudur. Türkiye cumhuriyeti tarihine baktığımızda en büyük atılımlar tek parti hükümetleri döneminde olmuştur. Hal böyleyken hala aynı konu üzerinde ısrar etmenin çok doğru olmayacağı kanaatindeyim.

Tüm belediye başkanlarına çağrıda bulunuyorum

Kaplan, inanıyorum ki belediye başkanı arkadaşlarımız da üzerinde düşen görevi yerine getireceklerdir. Belediye başkanları olarak destek verme zorunluluğumuzun olduğu inancındayım. Ben bütün belediye başkanı arkadaşlarıma, seçimlerde verdiğimiz mücadeleden daha fazla çalışıp hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza başkanlık sistemini ve Türkiye’ye kazandıracaklarını en üst seviyede izah edilmesi yönünde çalışma yapmamız gerektiğinin inancındayım” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...