Başkanlık ihtiyacı sadece Erdoğan’ın ihtiyacıdır

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Başkanlık ihtiyacı sadece Tayyip Erdoğan’ın ihtiyacıdır. Olağanüstü hal uzatıldıkça MHP’nin desteğiyle Türkiye fiili bir başkanlık rejimine zaten sürüklenmektedir” dedi.

-“ÜÇTE BİRİ İŞSİZLİK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA”-

Yarkadaş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bugüne kadar tam 130 medya kuruluşunun yayınına son verildiğini belirterek şöyle dedi:

“Son olarak Başbakanlık kararnamesiyle 23 medya kuruluşu kapatıldı. Bu kapatılan medya kuruluşlarının ardından işsiz kalan basın emekçilerinin sayısı ne yazık ki 3 bini geçti. Şu anda sektörümüzün üçte biri işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya.

-“10 BİN KİŞİ İŞSİZ DURUMDA”-

Yaklaşık 30 bin kişiyi istihdam eden sektörümüzde şu an ne yazık ki 10 bin kişi işsiz durumda.

100’ün üzerinde gazeteci cezaevinde yargılanmayı bekliyor.

-“TAŞ VE AKSOY İLE GÖRÜŞMEMİZ ENGELLENİYOR”-

Hem Atilla Taş ile hem Murat Aksoy ile görüşmemiz engelleniyor.”

Yarkadaş, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

-“İÇ SAVAŞ ORTAMINA ÇEKMEK İÇİNDİR”-

“PKK strateji değişikliğine gitti, siyasetçiler hedef seçiliyor ne diyeceksiniz?” sorusuna Yarkadaş, “PKK’nın bu strateji değişikliğine gitmesi Türkiye’yi bir iç savaş ortamına çekmek içindir” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Musul’a ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Yarkadaş, “Cumhurbaşkanının Türkiye’yi sürekli gerilimde tutan bir anlayışla politika yapmasının da bize hiçbir şey getirmeyeceğini görüyorum. Türkiye’nin savaş politikalarına deği, barış ve bir arada yaşama politikalarına ihtiyacı var” dedi.

“MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başkanlık sistemine ilişkin sözlerine ne diyorsunuz?” sorusuna da Yarkadaş, “Başkanlık ihtiyacı sadece Tayyip Erdoğan’ın ihtiyacıdır. Olağanüstü hal uzatıldıkça MHP’nin desteğiyle Türkiye fiili bir başkanlık rejimine zaten sürüklenmektedir” yanıtını verdi.

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