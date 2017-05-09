Başkanlar biraraya geldi

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı’nın düzenlediği 15. Başkanlar Kurulu Antalya’nın Alanya İlçesinde gerçekleşti.

Katılımın yüksek olduğu toplantı da AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu, yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür etti. Kandazoğlu, ‘Ankara amatörü için elimizden geleni yapıyoruz. Takımlarımıza her tür manevi ve maddi desteği vermeye çalışıyoruz. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın. Bir birey bizim için bile çok önemlidir. Onun için el birliği ile hareket etmeliyiz’ dedi.

MAĞDUR ETMEYECEĞİZ

Kandazoğlu, sözlerine şöyle devam etti: ‘19 Mayıs Stadının yıkılacak olması bazı kulüplerimizi sıkıntıya sokmuştur. Ancak, biz hiçbir kulübümüzü mağdur etmeyeceğiz. Onlara stat yıkıldığı zaman kulüp yerleri temin etmeye çalışacağız.

Stat yıkılsa bile dış sahalarda maçlar oynanacaktır. Ulubey’e saha yapımına başlandı. 15 kulübe orada çalışma imkanı sağlacağız’. Bu arada Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de toplantıya katıldı. Çetin, ‘Biz Amatör Dostuyuz.

Her zaman sporcunun ve kulüplerin yanındayız. ‘ diye konuştu. 3 gün sürecek olan toplantıda amatör kulüplerin yöneticilerinin dertleri dinlendi ve bilgi alış içerişinde bulunuldu.

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