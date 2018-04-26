Yenimahalle Belediyesi tarafından Türkiye’nin her ilinden ve yurtdışından tedavi için gelen kanser hastaları ve yakınları için hizmete açılan Zübeyde Hanım Konukevi, birbirinden farklı yaşam öykülerine de ev sahipliği yapıyor.

Işın tedavisi gören 3 yaşındaki kızları için konukevinde kalan Pala Ailesi, ikinci kızları Neslişah bebeğe de bu tedavi sırasında dünyaya getirdi.5 günlük bebeğin ilk ziyaretçisi ise Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar oldu. Menice-Şefik Pala çiftinin ikinci çocukları Neslişah bebeğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar sürpriz yaptı. Nevşehir’de yaşayan ancak 3 yaşındaki kızları Elif’in ışın tedavisi görmesi dolayısıyla Ankara’dan ayrılamayan Pala çiftinin ikinci çocukları Neslişah, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya geldi. Şuanda Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konukevi’nde aile, gördükleri ilgi karşısında şaşkınlıklarını ifade ederek, Başkan Yaşar’a vermiş olduğu hizmetlerden ve ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Minik bebeği kucağına alan, öpüp koklayan Yaşar aileye geçmiş olsun dileklerini sunarken, Neslişah bebek için de “Merhaba Bebek”hediye paketi hediye etti. Sizlerin bebek heyecanınıza ortak olmaktan dolayı büyük mutluluk duydum. Yenimahalle’de dünyaya gözlerini açan Neslişah bebeğe bizden de bir hatıra olsun istedik, o da artık bizim hemşerimiz. Allah iki çocuğunuza da uzun ömürler versin. Yeni bebeğinizin sizlere hayırlı gelmesini, Elif kızınızın biran önce sağlığına kavuşarak mutlu yaşamanıza dönmenizi gönülden diliyorum.” diye konuştu.