Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gazi Üniversitesi Mezunları Derneği tarafından düzenlenen Gazi’ye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde Gazili Dostu Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Gazi Üniversitesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Hacıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törene, Başkan Fethi Yaşar’ın yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Türkiye’nin güzide yüksek eğitim kurumlarından Gazi Üniversitesi’nin gelişmesine katkı sunan, üniversiteye vefa duygusu ile bağlı kişi ve kurumların ödüllendirildiği törende, ödülünü Fevzioğlu’nun elinden alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Üniversiteler bölünmesin” dedi.

Yenimahalle’de

önceliğimiz eğitim

Yenimahalle’de önceliğin her zaman eğitim yatırımları olduğunu hatırlatan Yaşar “Göreve geldiğimizden beri eğitim bizim işimiz değil, okulların ihtiyaçlarını Milli Eğitim Müdürlüğümüz karşılasın demedik. İlçe sınırlarımızdaki tüm ilk, orta, lise ve üniversitelere sahip çıktık, devlet okulları da vakıf okullarıyla eşit fiziki şartlara sahip olsun istedik. Gazi Üniversitesi de bölgemiz okullarından olduğu için ne zaman ihtiyaçları olsa koştuk. Çünkü biliyoruz ki, ülkemizin aydınlık yarınları için iyi eğitim almış, soran, sorgulayan, araştıran ve kendilerini özgürce ifade edebilen nesillere ihtiyacımız var. Şimdi sebebi bile net olarak açıklanmamasına rağmen üniversiteleri bölmeye çalışıyorlar. Anlayabilmiş değiliz, ancak üniversitelerin büyük bir bölümüne ev sahipliği yapan bir ilçenin yerel yöneticisi olarak fikrimi söyleme hakkım olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerimize dokunmayın. Üniversiteleri bölmeyin” diye konuştu.

Gazili Değerler Ödülü’ne layık görülen Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nın Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı eğitimci Nesibe Aydın ise ödülünü Başkan Fethi Yaşar’dan aldı.

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı adına ödül alan Barış Telli ise ampute futbola verdiği desteklerden dolayı Başkan Yaşar’a teşekkür etti.