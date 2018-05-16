Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, iş dünyasının başarılı girişimcilerini bir araya getirmek, üyeler arası dostluğu ve ticareti geliştirmek amacıyla kurulan Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) 15’inci Kuruluş yıldönümü balosuna katıldı.

GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu ev sahipliğinde Bilkent Otel’de düzenlenen baloda Başkan Yaşar’ın yanı sıra ASO Başkanı Nurettin Özdebir, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, OSİAD Başkanı Ahmet Kurt da genç işadamlarını yalnız bırakmadı.

Güçlü Türkiye için üreticiye

sahip çıkmalıyız

Hoş sohbetlerin yapıldığı, şarkıların hep bir ağızdan söylendiği gecede kısa bir konuşma ile iş adamlarını selamlayan Başkan Yaşar, “Türkiye’nin girişimcilerle, üretenlere sahip çıkması gerektiğini belirtti. Üretimin önemine dikkat çeken Yaşar, “Üretene sahip çıkar, onların sorunlarını çözersek kendi ayaklarının üzerinde duran güçlü bir Türkiye’yi inşa etmiş oluruz” dedi.

GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu da “GGYD emeğin, çabanın, mücadelenin, her güne yeni çalışma sığdıranların, bıkmadan usanmadan üretenlerin ürünüdür. Son 6 yılda tam 5 kat büyüyen, üye sayısıyla salonlara sığmayan, etkinliklere doymayan bir STK’dır. GGYD, Türkiye’nin en verimli ve en hızlı büyüyen STK’sıdır” dedi. GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu gecede iş dünyasına ve sivil topluma verdiği desteklerden dolayı Başkan Yaşar’a teşekkür plaketi verirken Başkan Yaşar da GGYD’nin yeni üyelerine üyelik plaketlerini verdi.

Genç girişimciler Cenk Eren’le coştu

Konukların adeta şıklık yarışına girdiği gecede sahneye daha sonra ünlü şarkıcı Cenk Eren çıktı. En güzel şarkılarını genç girişimciler için söyleyen sanatçı, Ankara’da sahne almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti, “Ben de Ankaralıyım. Yenimahalle’de büyüdüm. En güzel yıllarımdı” dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı, kuruluş pastasını da GGYD’lilerle birlikte kesti. Bu güzel gecede en büyük coşku ise 10. Yıl ve İzmir Marşı’nın söylendiği dakikalar oldu. Ellerinde Türk Bayrakları ile ayağa kalkan genç girişimciler, seslerinin son perdesiyle marşlara eşlik etti.