Başkan Yaşar, Öğretmenleri yalnız bırakmadı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 24 Kasım Öğretmenler Günü´nde ilçe sınırları içerisinde bulunan okulları ziyaret ederek, öğretmenlerle buluştu.

Öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Yaşar, 24 Kasım’ın Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmenlik” unvanının verildiği gün olduğunu da hatırlattı. Yaşar, “Ülkemiz siz öğretmenlerimiz sayesinde çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşacaktır” dedi.

“Eğitim doğru olmazsa toplum doğru olmaz“

Başkan Yaşar “Cumhuriyetimizin öngördüğü fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür geleceğin teminatı olan kuşaklar yetiştirme görevini başarıyla, itinayla ve özveriyle gerçekleştiren tüm eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Gelecek nesillerin donanımlı ve iyi yetişmesi öğretmenler sayesinde mümkün olacaktır diyen Yaşar, “Çocuklarımız sizlerin verdiği eğitimlerle ülkesine yararlı birer vatandaş olacaktır. Hayalini kurduğumuz çağdaş ve geleceği aydınlık Türkiye bu sayede gerçekleşecektir. Her şey eğitimle başlar. Eğitim doğru olmazsa toplum doğru olmaz. Ben sizlerden sorgulayan ve üreten bir nesil yetiştirmenizi istiyorum” diye konuştu.

“En önemli sorunumuz eğitim”

Kendisinin çocukluk ve esnaflık döneminde öğretmenlere verilen değer ve saygıdan da bahseden Yaşar, “Bir öğretmen dükkanın önünden geçince esnaflar dışarı çıkar ve öğretmeni saygıyla selamlardı. Öğretmenlik o kadar mukaddes bir görevdi. İnşallah o günlere tekrar geliriz” dedi.

Belediye olarak bölgedeki okulların eksikliklerin tamamladıklarını kaydeden Yaşar, “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan devlet okullarımızın tüm eksikliklerini tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız çocuklarımızın eşit şartlarda, temiz okullarda eğitim görmesidir. Ülkemizde en çok önem verilmesi gereken sorun da eğitimdir. Çocuklarımızın sağlıklı koşullarda eğitim alması ve öğretmenlerimizin sağlıklı koşullarda eğitim vermesi gerekmektedir” diye ifade etti.

Ziyaret sonundan Yaşar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren öğretmenler de Başkan Yaşar’a teşekkürlerini sunarak, toplu fotoğraf çektirdiler. Okul öğrencileri ise Yaşar’a yoğun ilgi göstererek bol bol sarıldı.

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