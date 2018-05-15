OYTRA Çocuk Trafik Eğitim Akademisi trafik terörüne karşı yeni nesli bilinçlendirmek için Uygulamalı Trafik Eğitim Projesi’ni Başkent’te hayata geçirdi.

Uygulamalı Trafik Eğitim Merkezi’nin açılışını Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP’li İlçe Başkanları, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu birlikte yaptı.

Küçük yaşta eğitim çok önemli

Ülkece canımız trafik kazalarından çok yandı diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Trafik terörünün önüne geçilebilmesi için çocuklarımızın küçük yaştan itibaren eğitim almalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu projeyi hayata geçiren işletme sahiplerini de tebrik ediyorum “ dedi.

Projenin Türkiye’de ilk olduğunu belirten OYTRA Çocuk Trafik Eğitim Akademisi Yöneticisi Mehmet Yula “Avrupa’da yaygın verilen trafik eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yayımlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği’ne uygun şekilde hayata geçirdiğimiz Uygulamalı Trafik Eğitim Merkezimiz ile ülkemizde de trafik güvenliği kültürünün yerleşmesine katkı sağlayacağız” dedi.

Geleceğin bilinçli sürücü adayları konvoy oluşturdu

Açılışın yapılmasıyla birlikte konvoy oluşturan minik şoförler direksiyon başına geçti. Korna çalarak direksiyon sallayan çocuklar hem trafik kurallarını öğrendi hem de eğlenceli bir gün geçirdi.

İlkokul ve ortaokula giden 6-14 yaşındaki çocukların eğitim alabileceği merkezde; çocuk oyun alanı ve ters ev de miniklerin beğenisine sunuldu.