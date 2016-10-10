Başkan Yaşar, “CITYTECH” 2016 fuarını gezdi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte yerel yönetimlerinin gereksinim duyduğu makine, teçhizat ve ekipmanlarının tanıtıldığı “CITYTECH” 2016 fuarını gezdi.

Yenimahalle Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Daha iyi bir ülkede, daha iyi kentlerde yaşamak için bu yıl onuncusu gerçekleştirilen Uluslararası Belediye ve Çevre Fuarı ve 1. Peyzaj ve Bahçe Mobilyaları Fuarı’nda kurmaylarıyla birlikte stantları tek tek gezerek bilgi alan Başkan Yaşar, Yenimahalle’de uygulanabilecek görseller ve kullanılabilecek tesisatlar konusunda da sık sık not aldırdı.

Hizmet araçları dikkat çekti

Son teknoloji ve ekipmanların yanı sıra şehircilik üzerine yaklaşımlar, çözümler ve projelerin de katılımcıların dikkatine sunulduğu fuarda, son teknoloji helikopter, tır ve diğer binek araçları ise yakından inceledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bir kenti yaşanabilir kılmak için gereken teknolojinin alıcısıyla buluşmasını amaçlayan bu gibi fuarlarda kurum yöneticilerinin daha uygun maliyetlerle daha kısa zamanda hizmet verebileceği tasarımlarla ufkunun açıldığını söyledi. Yenimahalle’de de altyapı çalışmalarında yeni teknoloji ve gelişmeleri takip ederek uygulamaya çalıştıklarını belirten Yaşar, “Çağın gerisinde kalmadan son teknoloji ürünlerini kullanmayı hedefliyoruz. Bu tür fuarlar bizlerin daha çağdaş ve estetik kentler için çalışmamızda ufkumuzu açıyor. Her şeyi bir arada görme imkanı sağlıyor” dedi.

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