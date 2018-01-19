Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar belediye bürokratlarıyla aylık olağan durum değerlendirme toplantısında buluştu.

Tepekule’de gerçekleşen toplantıda daha güzel, daha yaşanabilir bir Yenimahalle için neler yapıldı, neler yapılmalı tek tek masaya yatırıldı.

8 yıldır gece gündüz demeden çalıştık

Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran, birim müdürleri ve semt koordinatörlerinin katıldığı toplantıda Yaşar, “ 8 yıldır gece gündüz demeden çalıştık. Aynı şevk ve azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda 2017’de sürdürülen başarının yeni yılda da artarak devam etmesini temenni ettiğini söyleyen Başkan Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden beri birlikte örnek projelere imza attık. Bizler vatandaşlara hizmet etmek için buradayız. Hep birlikte modern ve herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle’yi yaratmak için uğraş veriyoruz. Birlikte el ele vererek başaramayacağımız iş yok. Bizim yolumuz bir, aynı yolda başarıyla yürüyoruz. 2018’de de bu başarıyı sürdüreceğimizden şüphem yok” dedi.

Bürokratlarına “el ele daha çok çalışacağız” diyen Başkan Yaşar, “Halkla ilişkileri en iyi sağlayacak olan sizlersiniz. Sizler beni temsil ediyorsunuz. Vatandaşların talepleri doğrultusunda bizimle alakalı talepleri bana getiriyorsunuz. Benim görmediğim şeyler olabilir. Bunları bize hemen iletin ki çalışmaların hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayın” dedi.

“Vatandaşa daha yakın olabilmek için semt birimlerimiz var”

Semt birimlerinin kuruluş amacının bölgede Yenimahalle Belediyesi’nin varlığını hissettirmek ve vatandaşa yakın olmak olduğunu da sözlerine ekleyen Yaşar, “5 semt birimimiz var. Biz uzaktan yönetim ile değil yerelden yönetim ile hizmet ediyoruz. Vatandaşa daha yakın olabilmek için semt birimlerini kurduk. Sizler de sorumlu olduğunuz bölgeler ile belediye arasında köprü kuruyorsunuz. İşinizi heyecanla yapın. Daha çok vatandaşla konuşun, esnafı sık sık ziyaret edip hallerini hatırlarını sorun” diye konuştu.