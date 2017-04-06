Başkan Yaşar, Batıkentgücü’nü yalnız bırakmadı

Yenimahalle’de amatör sporun her zaman destekçisi olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İnönü Batıkent Gücü Spor Kulübü tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Dayanışma gecesinde genç sporcuları ve ailelerini yalnız bırakmadı.

İnönü Batıkent Gücü Spor Kulübü 4. Geleneksel Dayanışma gecesi Meydan AVM ‘de yapıldı. Gecede; U-14 ve U-19 takımlarını konukların karşısına çıkaran Kulüp Başkanı Ahmet Köse, amatör spor kulüplerine desteğini esirgemeyen Başkan Yaşar’a plaketle teşekkür etti.

Birlik ve bütünlüğümüzün güçlendirilmeye ihtiyacı var Göreve geldiği günden bu yana amatör kulüplerine malzeme, ulaşım, antrenman konusunda destek verdiklerini ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Biliyorum ki ülkemizde birlik ve bütünlüğümüzün güçlendirilmeye ihtiyacı var.

Bunun da 2 yolu var. Birincisi kültür- sanat ki Yenimahalle sanatın başkenti oldu. Hemen her gün salonlarımızda, tiyatro, resim, müzik gibi dallarda birbirinden değerli sanatçılarımızı yurttaşlarımızla buluşturuyoruz. İkincisi spor ve Yenimahalle’de spora ve sporcuya her türlü imkanı sağlıyoruz.

İlçemizde 3 adet olimpik kapalı yüzme havuzu ve spor tesisimiz var ve hızla yenileri yükseliyor. Diğer yandan ilçemizde FİFA standartlarında iki sahamız var. Ayrıca 14 bin 850 metrekare kapalı alana sahip salon sporlarında uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak, Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksi inşaatımız hızla tamamlanıyor. Bu kompleksimiz de bittiğinde ilçemizdeki kapalı spor salonu ihtiyacı tamamen karşılanmış olacak” dedi.

Spor; dostluk, kardeşlik, barıştır

Geceye katılarak sporculara destek veren Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Kandazoğlu da “Spor; dostluk, kardeşlik, barıştır. Ülkemizde sadece eğitimle bir noktaya gelemeyeceğimizi biliyoruz.

Diğer ayağın kültür-sanat ve spor olduğunu bilmemiz ve özümsememiz gerekiyor. Bu noktada hepimize büyük görevler düşüyor. Federasyon olarak her zaman yanınızdayız. Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’a da destekleri için federasyonumuz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...