Şehir dışından gelen hasta yakınlarının barınması için Demetevler’de bulunan Onkoloji Hastanesi yakınında 2014 yılında hizmete açılan Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konukevi,yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına değil, Filistinli Yasin Ailesi’nede umut ışığı oldu.

İlik nakli olmak için Filistin’den gelen, Onkoloji Hastanesi’nde tedavisine başlanan Baba Mohammed Yasin ilekardeşi Ahmed Yasin ile birlikte gelen 10 kişilik aile yaklaşık 3 aydır Yenimahalle Belediyesi Konukevi’nde misafir ediliyor.

“Yenimahalle paylaşmanın ve hoşgörünün ilçesidir”

Kendisi ve kardeşi ilik kanseri olan Mohammed Yasin’inikiz bebeklerinden Abdulhamid Yasin de prematüre doğumdan kaynaklı akciğer ve yemek borusu sorunları sebebiyle 20 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.

Aileyikonukevinde ziyaret ederek, bu zor günlerinde onları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bebeklere de yeni doğan seti hediye etti.

Aileyle sohbet eden Yaşar,“Yenimahalle bütünüyle, kimseyi ötekileştirmeden birliğin,paylaşmanın ve hoşgörünün ilçesidir. Mübarek Ramazan ayını yaşadığımız şu dönemde insani değerlerin, insan olmanın gereği olarak zor günler geçirenFilistinli kardeşlerimize destek olmak, onların sıkıntılarına bir nebzede olsa ortak olmak, yaşadıkları bu zor süreçte en azından barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak aile birlikteliğinin korunmasına fayda sağlamaktan ve aileyi burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Umarım bir an önce aile büyükleri ve minik yavrular sağlığına kavuşur ve mutlu bir gelecekleri olur” dedi.

Filistinli Aileden Fethi Yaşar’a övgü

Kendi yaşadığı sağlık problemlerinden ötürü Türkiye’ye geldiğini belirten ve ardından çocuklarının da doğumdan kaynaklı sorunlar yaşadığını ifade eden Baba Yasin, “Hastalığımın tedavi sürecinde ben aileme gerekli ilgiyi ve bakımı gösteremediğim için bize bu imkanı sağlayan Başkan Fethi Yaşar’a gösterdiği ilgi ve yardımları için teşekkür ederim” dedi.