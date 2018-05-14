Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yenimahalle Şubesi tarafından düzenlenen Dayanışma Yemeği’nde ADD Üyelerini yalnız bırakmadı.

Dayanışma gecesine Yaşar’ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekilleri Şenal Sarıhan, Nihat Yeşil, ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, İyi Parti Yenimahalle İçe Başkanı Saim Ataman, ADD şube başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Türk Milletinin birlik ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bu ülkede, cumhuriyetin değerlerine yakışır sivil toplum örgütlerinin yanında ve destek olmaktan gurur duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal’in fikirlerini, ülkenin ışığı ve aydınlık yolu olarak gören ve bu fikirleri milletimize anlatmak için çaba gösteren Atatürkçü Düşünce Dernekleri her yerde olmalıdır ve ilelebet yaşatılmalıdır. Sizlerde kimseyi ayrıştırmadan, dinine, diline, ırkına, mezhebine, siyasi görüşüne bakmadan herkesi kucaklayın” dedi. ADD’den Yaşar’a teşekkür plaketi “Bizim tek ortak noktamız cumhuriyet. Biz cumhuriyetin çocuklarıyız ve bu cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız” diye konuşan ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan da Gecede Yaşar’a ADD’ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.