Başkan Tuna’ya teşekkür plaketi

Dadaşlar, Sincan Belediyesi’ni ziyaret etti. Ankara Erzurumlu Dernekler Federasyon Başkanı Feridun Önal, Aralık ayında gerçekleşen “ Ankara Erzurum Günleri ”ne desteğinden dolayı Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya plaket sundu. Başkan Tuna “Derneklerle istişare halinde olmak bizim için önemli. Bu dernekler sayesinde ülkemizin kültürel değerlerine sahip çıkıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz ay, Ankara Erzurumlu Dernekler Federasyonu tarafından “4. Ankara Erzurum Günleri” düzenledi. Etkinlik, Ankara’nın dört bir yanından Erzurumluları buluşturdu ve Ankara halkına Dadaş kültürünü tanıttı.

Erzurumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Feridun Önal, Genel Sekreter Alaattin Taşkın, Yönetim Kurulu Üyeleri; Harun Demir ve Nihat Önal, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya yardımlarından dolayı plaket sundu.

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın makamında gerçekleşen ziyarette Akgül, federasyonun yaptığı çalışmalardan ve projelerden bahsetti.

Başkan Tuna’nın desteğini hep hissettiğini söyleyen Federasyon Başkanı Feridun Önal “ Başkanımız, bizlerin çalışmalarına her türlü desteği verdi.

Özellikle Ankara Erzurum Tanıtım Günleri’nde vermiş olduğu destek bizler için çok önemliydi. Kendisine Erzurumlular ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya gelen Başkan Tuna’ derneklerin öneminden bahsetti.

Derneklerin ülkemiz kültürünü tanıtmak açısında önemli olduğunu ifade eden Başkan Tuna “Toplumsal kalkınmada ve vatandaşın bütünleşmesinde derneklerin büyük rolü var.

Bu nedenle, Belediye olarak böyle kuruluşlara destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz” dedi.

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