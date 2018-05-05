Başkentlilerin uğrak yerlerinden biri olan Eymir Gölü’ne ulaşım çilesinin çözümü olacak müjdeyi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna açıkladı. Eymir Gölü’ne EGO otobüs seferleri, 5 Mayıs Cumartesi gününden itibaren başlıyor. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile yaptığı görüşme sonrası vatandaşların yoğun talepte bulunduğu güzergaha EGO Otobüs seferlerini başlatma kararı aldıklarını belirten Başkan Tuna, “Eymir Gölü’ne ulaşmakta zorluk çeken Başkentlilerin bu taleplerini nihayet çözüme kavuşturuyoruz. 5 Mayıs’ta Eymir’e EGO seferlerini başlatıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla ‘ortak akıl’ ilkesiyle hareket etmeyi bundan sonra da sürdüreceğiz” dedi.

Başkentliler, 5 Mayıs Cumartesi gününden itibaren Eymir Gölü’ne ulaşım kolaylığına kavuşacak. “112 numaralı” hatla hafta içi ve hafta sonu hergün 07.00 ile 21.00 saatleri arasında seyahat edebilecek olan yolcular, “Ulus-Kızılay-Çankaya-Eymir” güzergahında bulunan 185 ve 135 hat numaralı durakları kullanabilecekler. Eymir Gölü’ne gitmek isteyen Başkentliler, bu hattan her iki saatte bir faydalanabilecek.

Ulus’tan başlayacak olan ve Eymir Gölü 2. Giriş’te sona erecek seferlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, güzergah boyunca 36 ayrı duraktan “112” numaralı EGO otobüsüne binebilecek.

EYMİR GÖLÜ GÜZERGAHI

Hafta içi ve hafta sonları Başkentlilerin şehrin karmaşasından kaçarak, el değmemiş doğal güzellikler içinde zaman geçirebildikleri özel alanlardan biri olan Eymir Gölü’ne gerçekleştirilecek EGO sefer noktaları şöyle:

Ulus,

Sıhhiye

Kızılay,

Cinnah Caddesi

Simon Bolivar Caddesi,

Turan Güneş Bulvarı,

TRT,

Oran Mahallesi,

Ahlatlıbel-İncek Kavşağı,

Konya Yolu,

Eymir 1. Giriş,

Polis Akademisi,

Yaylabağ Mahallesi

Eymir 2. Giriş