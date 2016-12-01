Başkan Tiryaki’ye ziyaretçi akını

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ziyaretçi akınına uğradı.

Önce Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan gelen bir heyeti ağırlayan Başkan Tiryaki, daha sonra da Altındağ Belediyesi tarafından yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen anaokullarının müdürlerini kabul etti. Başkan Tiryaki’nin son misafiri ise Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş oldu.

Başkan Tiryaki’den fair play çağrısı

Önce Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ve beraberindeki heyet ile bir görüşme yapan Başkan Tiryaki, futbol hakkında konuştu.

Başkan Tiryaki, Yeni Altındağ Belediyespor gibi Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden takımların fair play anlayışından asla ayrılmamaları gerektiğini söyledi. Şampiyonluk mücadelesinin centilmenlik içerisinde geçmesini dileyen Başkan Tiryaki, tüm takımlara başarılar diledi.

Eğitime hep destek, tam destek

Başkan Veysel Tiryaki, daha sonra ise Altındağ Belediyesi tarafından yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen anaokullarının müdürleri ile sohbet etti.

Sorumlulukları kapsamında olmamasına rağmen Altındağ’a çok sayıda okul kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Tiryaki, eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Başkan Tiryaki, son olarak Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile eğitim hakkında konuştu. Altındağ Belediyesi’nin eğitim çalışmalarını Prof. Dr. Ateş ile paylaşan Başkan Tiryaki, eğitime sağladıkları desteğin devam edeceğini belirtti.

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