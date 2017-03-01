Başkan Tiryaki’nin ziyaret trafiği hızlandı

Her gün Altındağlı vatandaşlarla farklı programlarda bir araya gelen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ’daki kültür işletmelerini de ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Başkan Tiryaki Erimtan Müzesi’ni ziyaret etti

Kale meydanında bulunan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’ni ziyaret eden Başkan Tiryaki, müzede sergilenen Yüksel Erimtan kolleksiyonu hakkında bilgi aldı.

Arkeolojik eserlerin bulunduğu yenilikçi bir anlayışla tasarlanan müzeyi gezen Başkan Tiryaki, Yüksel Erimtan’dan kolleksiyonerliğinin öyküsünü de dinledi.

“Müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.”

Tarihi eserlerin korunmasını ve müzeciliği çok önemsediğini dile getiren Veysel Tiryaki, Altındağ’da 10’a yakın müze açtıklarını ve açmaya da devam edeceklerini belirtti.

Güçlü ve müreffeh bir Türkiye için yeni neslin mutlaka ve mutlaka kültür ve sanatla iç içe yetişmesi gerektiği üzerinde duran Başkan Tiryaki, “Altındağ Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilçe.

Tüm tarihi yapılar Altındağ’da bulunuyor. Altındağ’ı Ankara’dan çıkardığınızda, Ankara Ankara olmayacaktır.

Bu nedenle Altındağ’ın tarihine el birliği ile sahip çıkmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerin Türkiye için çok daha güzel olacağına inanıyorum.

Güçlü ve müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...