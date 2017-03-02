Başkan Tiryaki’den okul ziyareti

12 yıldır düzenli olarak okul ziyaretleri yapan Başkan Tiryaki, referandum öncesi yoğun programı arasında okul ziyaretlerini de aksatmıyor.

Her fırsatta öğrencilere destek sağlayan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti.

İnşaatı Altındağ Belediyesi tarafından yapılan ve 2016 Eylül döneminde eğitim öğretime açılan okulda, Başkan Tiryaki öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

Öğrencilere hayat tecrübelerini aktaran Başkan Tiryaki, çocuklara Mehmet Akif Ersoy’un Safahat isimli kitabını hediye etti. Başkan Tiryaki, öğretmenlerle görüşerek çocukların ders başarıları hakkında da bilgi aldı.

Öğrencilerle birlikte 10 yıl

Lise öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Tiryaki, yıllardır Altındağ’daki okulları gezdiğini söyledi.

Başkan Tiryaki, eğitim kurumlarındaki eksikliklerin giderilmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını belirterek okullarla ve öğrencilerle daha çok ilgilenilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Altındağ Belediyesi olarak bu yıl da okul yapacaklarını söyleyen Başkan Tiryaki, Altındağ’ın eğitim kalitesinin artması için yıllardır büyük mücadele verdiklerinin altını çizdi.

Başkan Tiryaki’den öğrencilere tavsiyeler

Başkan Tiryaki, çocuklara altın değerinde tavsiyelerde de bulundu. Kitap okuma alışkanlığı kazanılmasını isteyen Başkan Tiryaki, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Evinizde küçük de olsa bir kütüphane bulundurun.

Kitap okumayan birinin başarılı olma şansı çok düşük. Zamanınızı boşa harcamayın. Mesela televizyonu az seyredin, telefonlarınızla az ilgilenin.

Bunların yerine müzelere gidin, sergileri gezin. Büyük bir yarış içindesiniz. Sizi diğerlerinden farklı kılan bir şeyler olmalı. Mutlaka yabancı bir dil öğrenin. Ancak disiplinli bir şekilde çalışırsanız başarılı olursunuz.”

Başkan Tiryaki öğretmenlerle sohbet etti

Öğretmenlerle de bir araya gelen Başkan Tiryaki, “Müreffeh ve güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Hepimize düşen en büyük sorumluluk işimizi en iyi şekilde yapmaktır.

Bu ülkenin kaybedecek zamanı yok. Ülkeler arasında yaşanan bu vahşi yarışta yerimizi almamız için gelecek neslimizi çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. “ dedi.

Başkan Tiryaki’ye Okul Müdürü Adnan Şenol tarafından bir de plaket takdim edildi.

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