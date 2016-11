Başkan Tiryaki şantiyeleri denetledi

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, güne hızlı bir başlangıç yaptı.

Önce Beşikkaya Mahallesi’ndeki at maneji inşaatını gezen Başkan Tiryaki, daha sonra Doğantepe Mahallesi’ne yapılacak olan parkın son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Tiryaki’nin bir sonraki durağı ise Feridun Çelik Mahallesi’ne yapılacak olan bir başka park inşaatı oldu.

Altındağ Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi’nde yapımı süren hizmet binasını da gözden kaçırmayan Başkan Tiryaki, son olarak Hamamarkası’ndaki konaklarda gerçekleşen restorasyon çalışmalarını da denetledi.

At manejinde son durum

Öncelikle Beşikkaya Mahallesi’ne yapılacak at manejini gezen Başkan Tiryaki, bu tesisin Altınköy Açık Hava Müzesi’nin içerisine dahil edileceğini belirtti. Başkan Tiryaki, at manejindeki ahırların tamamlanmak üzere olduğuna dikkati çekerek, tesisin tamamen ahşap olacağını dile getirdi. Manejde 10 ahır ve 10 atın yer alacağını ifade eden Başkan Tiryaki, hayvanların rahat etmesi için hiçbir detayı gözden kaçırmayacaklarını söyledi. Başkan Tiryaki, at manejindeki eksikliklerin giderilmesini istedi ve tesisi 2017 yılının ilk aylarında açmak istediklerini belirtti.

“Bu park bizim için çok önemli…”

Daha sonra Doğantepe Mahallesi’ne doğru yola çıkan Başkan Tiryaki, bu bölgeye yapılacak ve adını 15 Temmuz şehitlerinden alacak olan park inşaatını denetledi. Başkan Tiryaki, bu parka ayrı bir özen gösterdiklerinin altını çizerek, Altındağ’a yeşil alanlar kazandırmaya devam edeceklerini aktardı. Parkın yaklaşık 200 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulacağını kaydeden Başkan Tiryaki, seyir teraslarıyla, dinlenme noktalarıyla, yürüyüş parkuru ve kafesiyle parkın bölgeye bambaşka bir hava katacağını da sözlerine ekledi.

Yatırımların ardı arkası kesilmiyor

Başkan Tiryaki’nin bir sonraki adresi Feridun Çelik Mahallesi’ne yapılacak olan bir başka park oldu. Yaklaşık 30 dönüm üzerine kurulacak olan parkı gezen Başkan Tiryaki, vatandaşın rahat etmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamasını istedi.

Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi tarafından yapılan ve Gültepe Mahallesi’nde inşaatı devam eden hizmet binası hakkında da bilgi aldı. Son olarak Hamamarkası’nda yer alan 420 ada içerisindeki 7 konağı inceleyen Başkan Tiryaki: “Altındağ’ın daha değerli bir hale gelmesi için ve Altındağlıların daha rahat yaşam alanlarına kavuşması için çalışıyoruz…” dedi.

