Başkan Tiryaki Yıldıztepe Mahallesi’nde

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, referandum öncesi bölge halkıyla buluşmaya devam ediyor.

Yıldıztepe Kadın Eğitim Kültür Merkezi’ndeki mahalle toplantısında 100 kişiye hitap eden Başkan Tiryaki, “Hızlı ve etkin bir yönetim, ekonomik büyüme, refah ve kalkınma adımlarına yol açacak bir sisteme ihtiyaç var” diye konuştu.

Türkiye’nin istikrar yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Başkan Tiryaki, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Başkan Tiryaki, program sonrasında kreş öğrencilerine oyuncak hediye etti, daha sonra kültür merkezi atölyelerinde kadınların çalışmalarını inceledi.

“Altındağ’da yıllardır büyük bir mücadele veriyoruz…”

Başkan Tiryaki, 10 yıldır Altındağ’da büyük bir mücadele verdiklerini hatırlattı. Önce zihinlerin aydınlanması gerektiğini ifade eden Başkan Tiryaki: “Zihinler değişmediği sürece apartmanların, binaların ya da çevrenin değişmesinin hiçbir anlamı yok” dedi.

“Çocuklarımızı iyi bir eğitimle yetiştirmediğimiz sürece sokaklardaki tehlikelerden onları korumamız mümkün değil” diyen Başkan Tiryaki, bunun için kültür sanat merkezlerine, tiyatrolara, spor tesislerine, yeşil alanlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Başkan Tiryaki, güzel bir hayat için sadece paranın yeterli olamayacağını kaydederek doğru yetiştirilecek tek bir çocuğun bile ülkeye büyük kazançlar sağlayacağını dile getirdi.

“Güçlü Türkiye Güçlü Altındağ”

Hem Altındağ’da hem de Türkiye’de yapılan işlerin herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Başkan Tiryaki, sokak dedikodularına asla kulak asılmaması gerektiğini söyledi. Başkan Tiryaki konuşmasını şöyle tamamladı: “Bu dünya imtihan dünyası. Burada birbirimizi üzecek, kıracak davranışlardan kaçınmalıyız. Ayrım yapmamalıyız. Kul hakkı yememeliyiz. Biri çalışıp diğeri çalışmazsa, biri süpürüp diğeri kirletirse olmaz.…”

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