Başkan Tiryaki vatandaşla el ele

Altındağ’ı karış karış gezerek bölge halkı ile buluşan Başkan Tiryaki, yaklaşık 400 kadına daha seslendi.

Başkan Tiryaki’nin ilk durağı Karapürçek 2 Kadın Eğitim Kültür Merkezi oldu. Yaptığı konuşmada iyi işler yapanların desteklenmesi gerektiğini belirten Başkan Tiryaki, vatandaştan söz aldı.

Hem kadınlarla sohbet etti, hem de çocukları sevindirdi

Başkan Veysel Tiryaki, Karapürçek 2 Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nde düzenlenen Gebelik Okulu Sertifika Töreni’ne de katıldı. Kadınlara sertifikalarını veren Başkan Tiryaki, kültür merkezlerinin önemi üzerinde durdu. Gebelik eğitimine katılan Altındağlı kadınlara program sonrası bebek bakım seti armağan edildi.

Başkan Tiryaki’nin bir sonraki adresi Karapürçek 1 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi oldu. Altındağlı kadınların taleplerini dinleyen Başkan Tiryaki, çocukları yine unutmadı. Başkan Tiryaki, kültür merkezi kreşindeki öğrencilere oyuncak hediye ederek miniklerin yüzünü güldürdü.

Doğru adımlarla daha güzel günler göreceğiz

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, kadınlara seslenerek yerinde ve zamanında atılacak doğru adımlar neticesinde daha güzel günlerin kendilerini beklediğini söyledi. Başkan Tiryaki, yapılan iyi işlerin karşılıksız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Altındağ’da 10 yıldır büyük bir değişim yaşandığına dikkat çeken Başkan Tiryaki, amaçlarının vatandaşa hizmet etmek olduğunu dile getirdi. Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi’nin görev ve sorumluluğunda olmayan çok sayıda yatırım yaptığının da altını çizdi.

İlçeye okul, sağlık ocağı ve cami gibi yatırımlar kazandırdıklarını belirten Başkan Tiryaki: “Bunları yapmak belediyenin görevi değil. Ama biz elimizi taşın altına koyduk. Siz değerli Altındağlılar için hiçbir sorumluluk almaktan kaçınmadık” dedi.

Başkan Tiryaki müjdeyi verdi

Başkan Tiryaki, çocukların geleceği hakkında da konuştu. Altındağ Belediyesi olarak geleceği daha sağlam temeller üzerine kurmak istediklerini aktaran Başkan Tiryaki, bu doğrultuda kültür merkezlerinin büyük rol oynadığını ifade etti.

Başkan Tiryaki, çocukların 40 – 50 kişilik sınıflarda okumaması gerektiğini belirterek Altındağ’a 3 okul daha yapacaklarının müjdesini verdi. Çocukların ancak iyi bir eğitimle kötü alışkanlıklardan uzak durabileceğini söyleyen Başkan Tiryaki, şöyle devam etti:

“Sizlere soruyorum. Ev mi önemli, araba mı, yoksa lüks bir hayat mı? Hiçbiri… Parayla mutluluk gelmez. Önemli olan çocuğun iyi bir şekilde yetiştirilmesidir. Çocuk ilgiyle büyümeli. Ancak bu sayede madde bağımlısı olmaz, kumarbaz olmaz…”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...