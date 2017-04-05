Başkan Tiryaki sivil toplum örgüt temsilcileri ile bir araya geldi

Ankaralı sivil toplum örgüt temsilcileri ve iş adamları, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, Ak Parti Altındağ İlçe Teşkilat Başkanı Hüseyin Demir’in davetlisi olarak bir araya geldi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Ak Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca’nın da katıldığı toplantıda referandum süreci değerlendirildi.

Ak Parti Altındağ İlçe Teşkilat Başkanı Hüseyin Demir yaptığı konuşmada, “Geçmişten ders çıkarıp, yürekli yiğitlere sahip çıkma zamanıdır” diyerek vatan için, millet için, diriliş için “Evet” demenin gerekliliğini anlattı.

Ak Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da, Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, birlik ve beraberlik içinde Türkiye’nin daha güzel günlere doğru ilerleyebilmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önemine değindi.

“Güzel günler göreceğiz”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye için bir fırsat olduğunu vurguladı. “A şahsının ya da B şahsının, A partisinin ya da B partisinin iktidara gelmiş olması önemli değil. Önemli olan bu ülkede yaşayan bütün fertlerin mutluluğudur.

Farklı etnik grupların, farklı dini inançların, kadınların, erkeklerin, çocukların, engellilerin, toplumun bütün katmanlarının rahat edebileceği, mutlu olabileceği bir ülke oluşturmaktır amaç. Yeni sistem bu amaca ulaşmak için bir fırsattır.” diyen Başkan Tiryaki, yeni sistemin vatandaşa her yönü ile doğru anlatılması gerektiğini belirtti.

Başkan Tiryaki sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bir sistem değişikliğidir. O nedenle sistemin kişiler üzerinden tartışılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. ‘Evet’ diyen insanların kişilere değil; ‘yeni yönetim sistemine ‘evet’, ‘hayır’ dediklerinde ise; mevcut devam eden, sıkıntıları olan ve zor çalışan sistemin kalması için ‘hayır’ dediklerini bilmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

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