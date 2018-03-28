Tiryaki ’Emek verirsek her şey güzel olur’

Sanat sokağı sanatçıları Başkan Veysel Tiryaki ile buluştu. Tiryaki: “Altındağ’ı Ankara’da sanatın merkezi yapmak istiyoruz. Emek verirsek her şey güzel olur, emek vermezsek dünyada cehennemi yaşarız” dedi.

Hamamönü Sanat Sokağı ve Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sanat Sokağı sanatçıları Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile buluştu. Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kadınlar Koğuşu’nda düzenlenen buluşmada, 18 farklı sanat kolunda faaliyet gösteren 64 sanatçı memnuniyetini dile getirerek, Başkan Tiryaki den sanat sokaklarının sayılarının çoğaltılması talebinde bulundu.

Altındağ’da uyguladıkları tarihi koruma çalışmaları kapsamında 2010 yılında Hamamönü’nde Sanat Sokağı projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Veysel Tiryaki, “Altındağ’ı tarihi misyonuna uygun olarak Ankara’da tekrar sanatın merkezi yapmak istiyoruz. Sanat sokaklarımızda onlarca sanatçımıza ev sahipliği yapıyoruz.

Hamamönü’nü her yönü ile sanatın ve kültürün icra edildiği bir alana dönüştürdük. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’ne de 6 yıl önce bir sanat sokağı kazandırdık. Bir ilçe belediyesi olarak kendi imkânlarımız ölçüsünde hareket ediyoruz ama Ankara’daki tüm sanatçıları Altındağ’da buluşturmak isteriz. Biz yoğun emek veriyoruz. Emek verirsek her şey çok daha güzel olur, emek vermezsek dünyada cehennemi yaşarız. Ama ben her şeyin çok daha güzel olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Tiryaki; Hamamarkası kitap kokan bir mahalle olacak

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Hamamönü ve Ulucanlar sanat sokaklarında faaliyet gösteren sanatçılarla bir araya geldiği toplantıda, sanatçıların isteklerini dinledi. Altındağ’daki sanat faaliyetlerini değerlendiren Başkan Tiryaki, kültür sanat alanında Altındağ’da gerçekleşecek yeni yatırımları da açıkladı. Başkan Tiryaki, Hamamarkası’nda hedeflerinin “Kitap Kokan Bir Mahalle” oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Ankara’nın tarihi merkezi Altındağ

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Müzesi’nin, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen özel müzeleri arasında yer aldığını söyleyen Veysel Tiryaki, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Ankara, Türkiye’nin başkenti, Ankara’nın başkenti ise Altındağ’dır. Altındağ, Ankara’nın tarihi merkezidir. 2004 yılında göreve geldiğimizde restorasyon çalışmalarına Hamamönü’nde başladık. Bu mekanlar Cumhuriyeti kuranların yaşadığı bölgeler. Avrupa’da önemli bir şahsiyetin kahve içtiği yerler bile muhafaza ediliyor.

Biz de ise bu bilinç yeni yeni ortaya çıkıyor. Hamamönü’nde iyileştirme, tarihi yapıların canlandırılması gibi dönüşümün yanında burayı kültür ve sanatın icra edildiği bir yer haline getirmeye gayret ettik. 2010 yılında Hamamönü’nde açtığımız Sanat Sokağı bu hedefimiz için önemli bir projeydi. Ulucanlar’daki sanat sokağımızı açalı da 6 yıl oldu. Her iki sanat sokağımız bugün unutulmaya yüz tutmuş sanatların tekrar yaşatıldığı, öğrencilerin ilgi gösterdiği bir merkeze dönüştü.”

Ressam Aklaç; Sanat sokağının örnekleri çoğalmalı

Ulucanlar Sanat Sokağı’nda resim atölyesi olan İclal Aklaç düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Ulucanlar Sanat Sokağı’na ilk gelen en eski sanatçısıyım. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde dersler de veriyorum. 9 yıl önce emekli oldum ama 6 yıldır aktif bir şekilde çalışmalarımı Sanat Sokağı’nda yürütüyorum. Yağlı boya istiridye resimleri yapıyorum. İstiridye içerisine resim yapan ilk sanatçıyım.

Telifi için mücadele ediyorum. Ulucanlar Sanat Sokağı benim için çok önemli ve keyif alarak çalışıyorum. Sanat Sokağı Ankara’da çoğaltılması gereken çok önemli bir yer. İlgi o kadar arttı ki artık Ankara’ya yetmiyor. Sanat Sokakları sayesinde insanlarımız sanata ve sanatçıya daha kolay ulaşmaya başladılar. Keşke örnekleri Türkiye çapında çoğaltılsa” şeklinde konuştu.

Altındağ Belediyesi her zaman sanatçıların yanında

Resim sanatçısı Ziya Buyuk ise, Altındağ Belediyesi’nin sanata verdiği değeri ve yaptığı yatırımı takdir ettiğini belirterek şunları söyledi:“Ben hayatım boyunca belediyecilik anlamında sanata yatırım yapan başka bir belediye görmedim. Karşılığı olmaksızın binalar yapan ve cüzi kiralarla sanatçılara tahsis eden başka bir belediye örneği bilmiyorum. Her zaman her yerde Altındağ Belediyesi’ni takdir ediyorum. Sanatçılarla bir araya gelmesi de Başkan Tiryaki’nin sanata duyarlılığının göstergesidir” dedi.