Başkan Tiryaki öğretmenlerle omuz omuza

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, öğretmenleri bu yıl da unutmadı.

İlçede görev yapan öğretmenlerle Altındağ Kültür Sarayı’nda buluşan Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen programa, yaklaşık 700 eğitimci katıldı.

Programda, öğretmenlere bir de kitap hediye edildi.

Başkan Tiryaki’nin ev sahipliğindeki Öğretmenler Günü Programı’nda Altındağ Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, Şair, Yazar ve AK Parti Şanlıurfa Eski Milletvekili Mehmet Atilla Maraş ile çok sayıda okul müdürü ve öğretmen yer aldı. Mehmet Atilla Maraş, okuduğu şiirlerle geceye renk kattı.

Altındağ Belediyesi’nden eğitime tam destek…

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, öğretmenlere seslenerek “Göreviniz çok kutsal. Ülkemizin geleceği sizlerin yetiştireceği çocuklara bağlı…” dedi. Altındağ Belediyesi’nin eğitime her zaman destek verdiğini dile getiren Başkan Tiryaki, yaklaşık 10 yıldır ilçedeki okulları ziyaret edip öğrencilerle buluştuğuna dikkati çekti. Başkan Tiryaki, öğrencilerin doğru rol modellere ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu doğrultuda öğretmenlere büyük iş düştüğünü ifade etti. Çocukların sanata, edebiyata ve spora yönlendirilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Tiryaki, ülke kalkınmalarının ancak bu sayede gerçekleşeceğini vurguladı.

Öğretmenler baş tacı…

Altındağ Kaymakamı Ali Fuat Türkel ise Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye eğitime sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Başkan Tiryaki’nin hem ilçedeki okullarla hem de öğrencilerle yakından ilgilendiğini kaydeden Türkel, bu yaklaşımın tüm yerel idarelere örnek gösterilmesini istedi.

Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer de atılacak doğru adımlarla geleceği sağlam temeller üzerine inşa edeceklerini aktardı. Öğretmenlerin, karşılaşacakları zorluklara göğüs germesini isteyen Biçer “Çocukların vatanına, milletine ve ailesine hayırlı birer evlat olmalarında öğretmenlerin payı çok büyüktür.” dedi.

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