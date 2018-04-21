Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ Belediyesi’nin Gagavuz Türkleri’nin yaşadığı Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’ne kazandırdığı iki yatırımın inşaatını yerinde incelemek ve hazırlanan protokolü imzalamak üzere Gagavuzya’ya gitti.

Gagavuzya’ya, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın talimatları ile gençler için bir kültür merkezi, yaşlılar için bir huzurevi yaptıklarını, bir kültür evinin de restorasyonunu üstlendiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, çok amaçlı kültür merkezinin inşaatının bitmek üzere olduğunu, huzurevi inşaatında hızla mesafe aldıklarını söyledi. Başkan Tiryaki, Gagavuzya’nın başkenti Komrat’a yapılan çok amaçlı kültür merkezinden özellikle gençlerin yararlanmasından büyük mutluluk duyacağını iletti.

Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan’ın da katıldığı ziyarette, Altındağ heyetine Türkiye’nin Kişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç eşlik etti. Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah tarafından ağırlanan Başkan Tiryaki, önce protokol imza törenine katıldı, ardından da yatırımların son durumunu yerinde inceledi.

“Türkiye olarak her zaman desteğinizi hissediyoruz”

Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah şöyle konuştu:

“Türkiye olarak her zaman desteğinizi hissediyoruz. Kilometrelerce ötede olmanıza rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin bizlere gösterdiği samimiyeti, Gagavuz Türkleri olarak derinden hissediyoruz. Altındağ Belediyesi’ne ve değerli Başkanı Veysel Tiryaki’ye de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Komrat’a yapılan kültür merkezinin özellikle genç kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyor, bu merkezin iki ülke arasında bir kültür köprüsü görevi yapacağına, inşaatına daha sonra başlanan Huzurevi’nin de hızla bitirileceğine inanıyorum.

“Sayın Başbakanımızın talimatı ile Gagavuzya’ya bir gençlik merkezi ve huzurevi yapıyoruz.”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de konuşmasına, çok duygulu anlar yaşadığını belirterek başladı. Başkan Tiryaki, “Aramızda yaklaşık 1700 km’lik bir mesafe var. Ama bugün görüyorum ki, Gagavuz Türkleri ile kalplerimiz bir. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın talimatı ile bu bölgeye gençler bir kültür merkezi yapmak üzere inşaata başladık. 3 bin m2 büyüklüğündeki kültür merkezinin inşaatı inşallah bir aya kadar tamamlanacak. Bin 200 m2 büyüklüğündeki huzurevinin inşaatına daha sonra başladık. Huzurevinin inşaatı da hızla ilerliyor. Bunun dışında bir kültür evinin de restorasyonunu üstlendik. Tüm yatırımların Gagavuz Türkleri’ne hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Başkan Tiryaki, protokol imza törenin ardından Gagavuzların milli kıyafetini giyerek Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah ile birlikte kameralara poz verdi. Törenin ardından, önce çok amaçlı kültür merkezinde incelemelerde bulunan Başkan Tiryaki, ardından da huzurevi inşaatına geçti. Yeni huzurevinin tamamlanması ile, eski huzurevinde kalan yaşlıların buraya taşınacağını söyleyen Başkan Tiryaki, eski huzurevindeki yaşlılarla da sohbet etti.