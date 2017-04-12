Başkan Tiryaki Dörtdivanlı hemşehrileri ile buluştu

Referandum öncesi vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Dörtdivanlı hemşehrilerini Altınköy Açık Hava Müzesi’nde ağırladı.

Referandum süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Tiryaki, Altındağ’da büyük oranda “evet” oyu çıkacağına inandığını belirtti.

“Yeni sistemle darbelerin ve koalisyonların önüne geçilecek”

“Bugüne kadar 1940’lardan günümüze kadar ondan fazla darbe girişimi oldu. Darbenin şekli değişmiştir ama darbe darbedir. Bu durum, şunu gösteriyor ki, sağlıklı hükümet etme sisteminde problem var. İşte yeni sistemle bu problemler aşılmış olacak.

Daha müreffeh bir Türkiye, kalkınmış bir Türkiye istiyoruz. “diye konuşan Başkan Tiryaki, bunun için de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir fırsat olduğunu, Türk halkının bu fırsatı kaçırmayacağına canı gönülden inandığını söyledi.

“Bu süreçte halka anlatılması gereken en önemli konu; bu ülkede bundan sonra koalisyonların olmayacağı ve yönetimde kavgaların, gürültülerin olmayacağıdır. “ diyen Başkan Tiryaki, ülkedeki birçok yönetimsel sıkıntının yeni yönetim sistemi ile aşılacağına, hantal bürokrasinin giderileceğine inandığını ifade etti.

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