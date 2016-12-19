Başkan Tiryaki Altınköy’deki sergiyi gezdi

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altınköy Açık Hava Müzesi’ndeki resim sergisini gezdi.

Sergide Altın Dokunuş Çalıştayı’nda yapılan Altınköy resimleri yer aldı. 22 sanatçının yaptığı yaklaşık 30 Altınköy çalışması büyük beğeni topladı.

Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen sanatçılar, sergi sonrası teşekkür belgelerini Başkan Tiryaki’den aldı. Başkan Tiryaki ve sanatçılar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Altınköy her mevsim çok güzel”

Kültür ve sanatı her dalıyla çok önemsediklerini belirten Başkan Tiryaki, ilçedeki sanatsal faaliyetlerin giderek arttığını belirtti. Başkan Tiryaki, Altınköy manzaralarının resim için çok elverişli olduğuna dikkat çekerek “Tüm sanatçılara kapımız açık” dedi.

Altın Dokunuş Çalıştayı’ndaki eserlerin bölgeye çok yakıştığını söyleyen Başkan Tiryaki, Altınköy’ün artık sanatçılar tarafından da ilgi gördüğünü vurguladı. Başkan Tiryaki, Altınköy’ün sadece kış mevsiminde değil her mevsim çok güzel olduğunun altını çizdi.

Altındağ Belediyesi’nin kültürel ve sanatsal mekânlarıyla Ankara’daki önemli bir boşluğu dolduğunu dile getiren Başkan Tiryaki, Altınköy Açık Hava Müzesi’nin Ankara’nın kültür sanat hayatına renk katmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

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