Başkan Tiryaki Altındağlılarla birlikte

Altındağlı kadınlar, Şanlıurfa gezisi dönüşünde Başkan Veysel Tiryaki ile bir araya geldi. Her fırsatta Altındağlı hemşehrilerini dinleyen Başkan Tiryaki, talepleri bir kez daha karşılıksız bırakmadı.

Başkan Tiryaki, kültür gezileri sebebiyle kendisine teşekkür etmeye gelen Altındağlı kadınlara “Bu geziler turistik değil, kültür gezileridir.” dedi.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen teşekkür programına Altınpark, Aydınlıkevler, Gültepe, Gülpınar, Güneşevler, Karapürçek 2, Karacaören, Karakum, Örnek, Önder, Plevne, Sakarya, Seyfi Demirsoy ve Zübeyde Hanım kadın eğitim kültür merkezlerinden yaklaşık 350 kişi katıldı.

Başkan Tiryaki’den anlamlı mesaj

Başkan Tiryaki, konuşmasına ülkede yaşanan terör olaylarını kınayarak başladı. İnsanlar arasında ayrım gözetilmemesini isteyen Başkan Tiryaki: “Siyasi görüşünden, mezhebinden ya da tuttuğu futbol takımından dolayı kimseyi yargılamayın.” dedi.

Başkan Tiryaki, “Ceviz kabuğunu doldurmayan sorunlarla uğraşmayın, mahalle dedikodularına itibar etmeyin, ülkenin kalkınması için çaba harcayın” mesajı verdi. Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi olarak kültür gezilerinden hiçbir karşılık beklemediklerinin altını çizdi.

Gezileri 1 yıl öncesinden planladıklarını belirten Başkan Tiryaki, bu nedenle çok cüzi fiyatlar ödediklerini söyledi.

“Teknolojinin işe yarayan kısımlarını kullanmalıyız”

Başkan Tiryaki, temizliğe de ayrı bir parantez açtı. İlçe temizliğine hep birlikte katkıda bulunulması gerektiğini vurgulayan Başkan Tiryaki, gelişmiş ülkelerdeki temizlik anlayışından bahsetti.

Avrupa’nın birçok ülkesinde çöplerin haftada bir, hatta bazen 15 günde bir toplandığına dikkat çeken Başkan Tiryaki, temizlik bilinci kazanılarak bu durumun Türkiye’de de oluşabileceğini kaydetti.

Başkan Tiryaki, cep telefonunu elinden düşürmeyen çocuğun başarılı olamayacağını dile getirdi ve şöyle devam etti: “Teknolojinin işe yarayan kısımlarını kullanmalıyız. Bilgisayar başında saatlerini boşa harcayan ya da telefonu bağımlılık haline getiren çocuk ne ülkesine faydalı olur ne de kendisine… Çocuk televizyon seyrederek değil kitap okuyarak gelişimini tamamlar.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...