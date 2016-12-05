Başkan Taşdelen Anadolu Buluşmasında 

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yerel derneklerin ortaklaşa düzenlediği Anadolu Buluşması konserine katıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yerel derneklerin ortaklaşa düzenlediği ve Çankaya Belediyesi’nin destek olduğu Anadolu Buluşması konserine katıldı.

AYDOS, Çorum Hitit Dernekler Federasyonu, Kars Dernekler Federasyonu ile Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği ve Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleşen konsere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları, Milletvekilleri, İl ve İlçe Başkanları, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sunuculuğunu Levent Kol’un yaptığı ve yerel derneklerin ortak bildirisinin okunduğu etkinlikte Grup Abdal solisti Haluk Tolga İlhan, Musa Eroğlu, Sabahat Akkiraz, Mustafa Özarslan, Nazlı Öksüz, Erdem Şimşek ve Koray Avcı parçalarıyla konsere renk kattılar.

GÜCÜMÜZÜ ANADOLU’DAN ALIYORUZ

Yerel dernekler federasyonlarının düzenlediği Anadolu Buluşması’nda salonu dolduran kitlenin kendisini umutlandırdığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ‘Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullarda bazen karamsarlığa kapıldığımız oluyor.

Ama bugün burada Anadolu Buluşması’nda da görüyorum ki, aslında karamsar olmaya hakkımız yok. Çünkü bizler bir araya geldiğimizde, bizler omuz omuza gönül gönüle olduğumuzda bizim önümüzde dağlar duramaz. Bunları biliyoruz.

Çünkü dostlar, biz gücümüzü Anadolu’dan alıyoruz, bugünkü Anadolu Buluşması’nda olduğu gibi. Yani biz gücümüzü Şeyh Bedrettin’den, Pir Sultan’dan alıyoruz.

Biz gücümüzü Nazımlardan, Denizlerden alıyoruz. Ali İsmaillerden alıyoruz, Uğur Mumculardan alıyoruz ve biz gücümüzü Mustafa Kemal’den alıyoruz. Onun için asla umutsuz olmayacağız. Kendimize güveneceğiz, kendimize inanacağız’ diye konuştu.

MUSTAFA KEMAL’İN BELEDİYE BAŞKANIYIM

Bu birliğin ve beraberliğin daim olmasını dileyen Taşdelen, ‘Bu birlik ve beraberlik yolunda her zaman başı dik olacağız. Çünkü bizler ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz.

Atatürk’ün yolundan tam bağımsız Türkiye idealinden yürümeye devam edeceğiz. Ben hem Mustafa Kemal’in askeriyim hem de onun belediye başkanıyım’ dedi.

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