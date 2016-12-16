Başkan Gökçek’ten meclis üyelerine yemek

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerini ve ilçe belediye başkanlarını, her bütçe maratonu sonrasında olduğu gibi yemekte ağırladı.

Belediye Meclisi toplantısının ardından gerçekleşen yemekte, Başkan Gökçek, Meclis üyeleriyle geç saatlere kadar sohbet etti.

Bir gazetecinin, 65 yaş üstü serbest kart sahiplerinin özellikle sabah ve akşam PİK saatlerde otobüslere yoğun şekilde bindikleri, bu nedenle çalışanların işlerine gidip-gelmede sıkıntı çektiklerine yönelik sosyal medyada yer alan eleştirilerin hatırlatması üzerine, Başkan Gökçek şunları söyledi:

“Bizim daha önceki uygulamamız çok iyi işliyordu. Ancak bugünkü uygulama kanunla oluşturuldu. Bu uygulamayı değiştirmemiz mümkün değil. Günün 24 saatinde herkesin serbest kartlarını kullanarak otobüslerden yararlanması doğru bir şey değil.

Neden değil? PİK saatlerde işe gidenlerin otobüs ihtiyacı varken, yaşlıların erkenden evden çıkıp otobüsleri doldurmasına, yasada verilen hakları da olduğu için hiçbir şey diyemiyorsunuz. Böyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Halbuki biz yıllardır çok güzel bir uygulama yapıyorduk. Sabahleyin saat 10.00 ile öğleden sonra saat 16.00 arasında, akşam da 19.00 ile 24.00 arasında yaşlılar otobüse bedava biniyordu.

Böylece PİK saatlerde işinden çıkanlar veya işe gidenler rahatlıkla gidip gelebiliyorlardı. Bu uygulama kanunla değişince, hiçbir şey yapamıyoruz. Yani benim değiştirme şansım yok. Yoksa benim uygulamamdan kimsenin bir şikayeti yoktu.”

“FUAR ALANINDA BİR GELİŞME YOK”

Başkan Gökçek, gazetecilerin Akyurt’taki fuar alanıyla ilgili sorusuna da “Şu anda herhangi bir gelişme yok. Biliyorsunuz TOBB, ASO, ATB, üçü ‘Biz buraya para veremeyiz’ diye sonradan caydılar. O sorunu çözmemiz lazım. Şu anda çözülecek gibi gözükmüyor. Bakalım inşallah çözülür” yanıtını verdi.

EYMİR İÇİN REFERANDUM

Başkan Gökçek, Eymir Gölü ile ilgili referandum yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine de “Referandum belki bu ay, belki gelecek ay tarih veremiyorum. Ama referandum yapacağız, halk bakalım ne diyecek” dedi.

Gökçek, otoparklara Büyükşehir Belediyesi’nin getireceği sistemle ilgili olarak ise önümüzdeki 3-4 ay içinde çalışmaların yapılabileceğini kaydetti.

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