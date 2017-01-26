Başkan Gökçek’e bir ödül daha

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Dünya Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen “2016 Yılının En İyileri Oskar Ödülleri” kapsamında, “Yılın En İyi Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi.

Güvenpark Sanat Galerisi’nde düzenlenen törende, siyaset, medya, edebiyat, tiyatro, tıp, diplomasi, sivil toplum örgütü, eğitim ve sanayi alanlarında yapılan değerlendirmeler sonucu seçilen isimlere onur ödülleri ve teşekkür plaketleri takdim edildi.

“Yılın Devlet Adamı” ödülüne layık görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ödülünü, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Dünya Gazeteciler Derneği Başkanı Feyzi Öztürk’ten aldı.

“Yılın En İyi Büyükşehir Belediye Başkanı” seçilen Melih Gökçek adına ödülü, yine Daire Başkanı Tekcan aldı.

Halk Ekmek Genel Müdürü Ali İlkbahar, TRT, CNN TÜRK, Beyaz TV, Osman Gökçek , Türkiye Haber Kameramanları Derneği ,Yazar Cevdet Yalçın ve Şair-Yorumcu Tuğba Ünal’ın da alanlarında ödüle layık görüldüğü törende, onur ödüllerinin sahipleri de hizmette 30-50 yılını dolduran gazeteciler ile Kent Konseyi Başkanı Seyfi Saltoğlu oldu.

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