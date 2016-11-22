Başkan Gökçek, 15 temmuz şehitleri yakınlarıyla bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınlarıyla bir araya geldi.

ATO Congresium’da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “15 Temmuz Şehit Aileleri Buluşması”na, 104 şehidin 600 yakını ile Başkan Gökçek ve eşi Nevin Gökçek, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri davetli katıldı.

Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan davet, Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Mehmet Bilir’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Başkan Gökçek, şehit yakınlarına, “Kahraman şehitlerimizin değerli yakınları” diye seslenerek başladığı konuşmasında, “15 Temmuz’u hep beraber yaşadık. Sadece Ankara’mızda 155 şehit verdik. Onların sayesinde şu salonda oturuyoruz. Bu memleketi kurtaran onlar. İnşallah cennette köşklerini garantilediler ve inşallah, öbür tarafa gittiğinizde, sizlerin şefaatçi olacaklar, buna iman ediyoruz” dedi.

Şehit aileleri ziyaretleri sırasında çok duygusal tablolarla karşılaştığını belirten Başkan Gökçek, “Ben hepinize gelemedim. Bazı şehit yakınlarına gittim, bazınıza gidemedim. Gittiğim yerlerde çok güzel tablolar gördüm öyle ki eşi şehit olduğu için iftihar ediyor, oğlu şehit olduğu için iftihar ediyor. Böyle ailelere rastladım. Bu ne kadar güzel, bu ne güzel bir iman dedim. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin hakkını, kesinlikle ve kesinlikle ödeyemeyiz” diye konuştu.

“ANKARA’DA 155 AİLEYE KONUTLARI TESLİM EDİLDİ”

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın selamlarını ileten ve ilerleyen aylarda kendisinin de katılımıyla şehit yakınlarına bir davet daha düzenleyecekleri müjdesini veren Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“Eğer devlet olarak sizlere karşı eksiklerimiz, kusurlarımız varsa, lütfen affedin. Elimizden geldiği kadar da sorunları çözmeye çalışacağız. Şehit ailelerimize görevimizi yerine getirmek maksadıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız talimatıyla bir takım hususlar teker teker yerine getirildi. Ankara’da 155 aileye konutları teslim edildi veya muameleleri devam ediyor. 155’inin yeri belli. Bunlar doğrudan doğruya Kuzey Yıldızı’ndaki konutları aldılar. Kuraları çekildi, kendilerine yerleri genellikle teslim edildi. Şehit ailelerimizin birinci dereceden ikişer tane yakını, Aile Bakanlığı vasıtasıyla değişik bakanlıklarda işe yerleştirildi. Yerleştirilmeye devam ediliyor. Bunlardan noksanlıklar olursa, notlarını alacağım. İnşallah bizzat ilgileneceğim. Ailelerden belirli bir kısmı tazminatlarını aldı. Bazılarının maaşları bağlandı, bazılarının da evrakları tamamlama noktasında. Biz inşallah sadece ve sadece bunlarla bu işi kenara bırakmayacağız. Şehitlerin emaneti olduğunuz sürece, bizler de görevde bulunduğumuz sürece sizlere destek ve yardımcı olmaya devam edeceğiz.”

VALİ TOPACA: “15 TEMMUZ, BÜYÜK BİR TRAVMAYDI”

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da Başkan Gökçek’e, başta darbe girişimi sırasında halkı meydanlara çağırarak verdiği mücadeleden dolayı teşekkür etti.

Ankara Valisi Topaca da 15 Temmuz darbe girişimi yaşandığı sırada Hatay’da görev yaptığını hatırlatarak, “15 Temmuz, milletimiz, devletimiz için demokrasimiz için büyük bir travmaydı. Hep birlikte yaşadığımız büyük bir ihanet girişimiydi. Bunu en yoğun hisseden illerimizin başında Başkentimiz gelmektedir. Hatay’da da ciddi mücadeleler oldu. Ama en büyük mücadele, en çok kaybımız, şehidimiz, Başkent’te oldu. Bu vesileyle şehit yakınlarına bir kez daha cenabı haktan sabır diliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Akademisyen, İlâhiyatçı Nihat Hatipoğlu dua etti. 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yazılan şiirlerin okunduğu ve ney dinletisinin gerçekleştiği davette, Başkan Gökçek ve eşi Nevin Gökçek, şehit yakınlarının masalarını tek tek ziyaret ederek, şehit yakınlarının sıkıntılarını dinlediler. Şehit yakınlarıyla uzun uzun sohbet eden Başkan Gökçek ve eşi Nevin Gökçek, zaman zaman duygusal anlar yaşarken, gözyaşlarını tutamadı. Şehit yakınlarının taleplerini alan Başkan Gökçek, şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını söyledi. Masalarını ziyareti sırasında Başkan Gökçek ve Nevin Gökçek, şehit yakınları ile hatıra fotoğrafı çektirirken, şehit yakınları yakın ilgisi gösterdiler. Başkan Gökçek, davete katılan çocuklara sürpriz hediyeler de verdi.

ŞEHİT YAKINLARI, DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

“15 Temmuz Şehit Aileleri Buluşması”na özel basılan davetiyelerde şehitlerinin fotoğraflarını gören şehit yakınları duygusal anlar yaşarken, günün hatırası olarak davetiyeleri saklayacaklarını dile getirdiler.

Büyükşehir bürokratları ve Büyükşehir Meclis üyelerinin her biri şehit yakınlarının masalarında akşam yemeklerine eşlik ederken, şehit yakınlarının çocuklarının davet boyunca sıkılmamaları için palyaço ve animatörlerin olduğu özel bir oda hazırlandı. 15 Temmuz şehitleriyle ilgili slaytların sinevizyona yansıtıldığı gecede Neyzen Hakan Öztürk’ün ney dinletisi ve Grup Tillo’nun ilahi dinletisi, davetlilere anlamlı ve ruhani bir gece yaşattı.

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