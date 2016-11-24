Başkan Gökçek, öğretmenleri ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Öğretmenler Günü nedeniyle Ankara’da bulunan öğretmenleri ağırladı.

Başkan Gökçek, öğretmenlerden 15 Temmuz’u unutmamalarını, öğrencilerine unutturmamalarını istedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın da bulunduğu DownTown Otel’de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Öğretmenler Günü Buluşması”na 81 ili temsilen Ankara’ya gelen 300 öğretmen katıldı. Yemekte Bakan Yılmaz ve Başkan Gökçek’in yanı sıra Başkan Gökçek’in eşi Nevin Gökçek ile Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yemekte Başkan Gökçek ve Bakan Yılmaz’a Kahramanmaraş’tan gelen öğretmen Harun Enkür tarafından, bütün öğretmenleri temsilen bir teşekkür plaketi verildi.

Konuşmasına “Türkiye’nin dört bir tarafından Ankara’yı şereflendiren değerli öğretmen arkadaşlarım hoş geldiniz, sefa getirdiniz” diyerek başlayan Başkan Gökçek, “Eşim de öğretmen olduğu için öğretmenliğin ne demek olduğunu biliyorum. Şimdi emekli ama öğretmen olduğu tarihlerde evde devamlı öğrencilerin sorunlarını dinlerdik. Devamlı olarak onları bize anlatırdı. Dolayısıyla sizlerin öğrencilerle nasıl hemhâl olduğunu çok iyi biliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin hakkını ödememiz kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil. Onun için tekrar tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” dedi.

“ÖĞRETMENLERİMİZE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR”

Türkiye’nin dört bir tarafından gelen öğretmenlere Ankara’da ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirten Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“Değerli kardeşlerim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ankara’da öğretmenlerle olan diyalogumuz, her zaman mükemmel oldu. Belediyemizde de çok sayıda çalışan öğretmen arkadaşlarımız ve öğretici usta öğretmenlerimiz var. Dolayısıyla biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi içerisinde ciddi bir öğretmen ordusuna sahibiz. Birlikte güzel işler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

15 Temmuz’u geçirdik. Cenabı Allah başımıza böyle bir felaketi bir daha vermesin. Bu ülkeye ihanet edenlerle dişe diş Ankara’da olduğumuz için birebir çarpıştık, mücadele ettik. Rabbimize hamdolsun. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Allah’ın izniyle bu işin üstesinden geldik. İnşallah Türkiye’nin önü bundan sonra açılacak. Bir daha da başımıza inşallah böyle bir iş gelmeyecek, diyorum. Bu konuda öğretmenlerimize çok iş düşüyor. Nedir bu iş doğrudan doğruya öğrencilerimizi 15 Temmuz fikrinden uzaklaştırmamak. Bunu canlı olarak hep yaşatmak. Daha bir süre, hiç değilse beş sene bu işin çok canlı olarak tutulması lazım. Öğretmen arkadaşlarımızın ülkesine, milletine, devletine, çoluğuna, çocuğuna bu manada sahip olacağına da inanıyorum.”

ANKAPARK’IN AÇILIŞINA DAVET…

Başkan Gökçek, yemek öncesi Ankapark’ı gezen öğretmenlerin projeyi beğendiklerini belirtmeleri üzerine de “Avrupa’nın en büyük parkını yapıyoruz. İçine girmeyen içinin ne kadar büyük olduğunun farkına varmıyor. Bittikten sonra çocuklarınızla geldiğinizde ‘üç gün süresince biz burayı dolaşalım, oyuncaklardan faydalanalım’ deseniz, vakit yetmez. Allah nasip ederse 2017 yılı içersinde bu işi devreye sokmak istiyoruz. Açılışa hepinizi çocuklarınızla birlikte şimdiden davet ediyorum” dedi.

YILMAZ : “ŞANLI DİRENİŞİ YAPANLARI SİZLER YETİŞTİRDİNİZ”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da yaptığı konuşmada “Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah yüzünüzü ak eylesin diyorum. Gerçekten bu ülkede birilerinin yüzü ak olacaksa, bunların başında gelen birincisi öğretmenler, kesinlikle öğretmenler, kesinlikle öğretmenler” dedi.

Başkan Gökçek’in konuşmasında öğretmenlerle ilgili söylediklerine atıfta bulunan Bakan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Biraz önce Başkanımız söyledi. ‘Bu öğretmenler 15 Temmuz’u nesilden nesile aktaracaklar, aktarması gerekir’ dedi. İşte bu 15 Temmuz’daki şanlı direnişi yapan insanları sizler yetiştirdiniz, yetiştiriyorsunuz. Şehidin önemini sizler anlattınız. Vatan denildiğinde, bayrak denildiğinde, milli irade denildiğinde, canını hiçe sayacak kadar kendinden fazla başkasını düşünen insanları yetiştirdiğiniz için öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş döneminde gerçekleştirdiği Maarif Kongresi’nde eğitimin önemi ile ilgili sözlerini hatırlatan Bakan Yılmaz, “Gazi Mustafa Kemal’in de öğretmenlerden istediği aynı şeydir. Vatanını sevsin, bayrağını sevsin, değerlerini sevsin, onlara düşman olanlara karşı da mücadele şuurunu, bilincini kazansın. Hamdolsun Türkiye gerçekten iyi bir noktada” diyerek öğretmen mesleğini önemini vurguladı.

Bakan Yılmaz, sözlerini “Bizleri bu Öğretmenler Günü’nde. Millet mekteplerinin açıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanın verildiği, bu anlamlı günde bizi bir araya getirdikleri için Büyükşehir Belediye başkanımız ve çalışma arkadaşlarına sizler adına, Bakanlığım adına sonsuz teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım Allah yüzünüzü Ak eylesin” diye noktaladı.

Konuşmaların ardından Başkan Gökçek, günü anısına Bakan Yılmaz’a teşekkür plaketi takdim etti.

Müzik dinletisi eşliğinde gerçekleşen akşam yemeğinin ardından öğretmenler, Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları’nın Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda sahnelediği “Hayal Kahvesi” adlı oyunu izledi.

ANKAPARK GEZİSİ…

Ankara’da bulunan 300 öğretmen, yemek öncesi Ankapark’ı gezdi, oyuncaklara bindi ve atari oynadı.

Kendilerine tahsis edilen otobüslerle Ankapark’a gelen konuk öğretmenleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri gezdirdi ve Ankapark hakkında bilgi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Ankapark’ı gezen, oyuncaklara binen ve atari oynayan konuk öğretmenler, mükemmel bir projeyi yerinde gördüklerini ve açılıştan sonra mutlaka ziyaret edeceklerini belirttiler.

Türkiye’nin tüm illerini temsilen Öğretmenler Günü nedeniyle Ankara’da bulunan öğretmenlerden bazıları Ankapark hakkındaki izlenimleri anlatırken, şunları söylediler:

Şükran Zorlu(Sivas Halk Eğitim Merkezi): “Ankapark’ı çok güzel buldum. Çok çeşitli nitelikte ve çok sayıda oyuncak mevcut. Proje, Ankara’nın fark oluşturmasına katkıda bulunacak ve kentin değerine değer katacak özellikte.”

Yeliz Sarıkaya (Sivas Süleyman Sırrı Kepenek İlkokulu öğretmeni:“Her yaş grubuna hitap edecek oyuncaklar mevcut. İnşallah burası açıldıktan sonra ailemle birlikte özel olarak ziyaret edeceğim.”

Onur Ongun (Balıkesir Mehmet Şeref Eğinlioğlu Ortaokulu

Türkçe Öğretmeni):“Park çok güzel, her şey mükemmel. Böyle bir yeri Ankara’ya kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i tebrik ediyorum. Avrupa’nın birçok kentini gezdim, Ankapark’ın methini duymuştum, şimdi gördüm ki hiçbirinden eksiği yok.Bilakis fazlası var. Açıldığı zaman mutlaka öğrencilerimi buraya getireceğim.”

Aysel Saran (Çanakkale Biga Yolindi Ortaokulu

Öğretmeni):“Ankapark çok başarılı bir proje, bitmemiş hali bile gelip görmeğe değer. Gelmeden önce buranın methini duymuştum, gördüğüm zaman söylenenlerin hakli olduğunu anladım. Yetkili arkadaşların verdiği bilgiler ışığında projenin ne kadar kapsamlı ve büyük olduğu ortaya çıkıyor.”

Derya Büyükaksoy (Çanakkale Ticaret Meslek Lisesi

Rehber Öğretmen):“Disneyland’ı gördüm, burası oradan daha güzel diyebilirim. Çok emek sarfedilmiş, hiçbir eksiği yok, hatta fazlası var. Ankapark tamamlandığında herkesin mutlaka geziler düzenleyerek öğrencilerine ziyaret ettirmesi gerekir.”

Ahmet Yıldız (Balıkesir Cumhuriyet Anadolu Lisesi

Matematik öğretmeni):“Tüm büyükşehirlerde olması gereken mükemmel bir yer. Çevremizde böyle bir yerin olmaması, mutlaka Ankara’nın içturizmden alacağı payı önemli ölçüde artıracaktır. En azından ben de kalkıp buraya bir daha gelmeyi düşünüyorum”

Esengül Acar (Bolu Köroğlu İlkokulu sınıf öğretmeni):

“Umduğumdan çok daha güzel buldum. Ankapark’ın çevre düzenlemeleri tamamlanıp açıldığında çok daha muhteşem olacağını görüyorum. Ankara’da çocukluğumuzu yaşadık. Öğrencilerimizle geldiğimizde Anıtkabir’i ziyaret ediyorduk, şimdi bir de Ankapark’a mutlaka uğrayacağız.”

Mehmet Yüksel (Konya Meram Fen Lisesi

Kimyaöğretmeni):“İtalya, Finlandiya, Estonya gibi ülkelerde Ankapark’ın benzeri merkezler gördüm. Hepsiburasıyla kıyaslanmayacak kadar küçük ve oyuncak sayısı hayli az. Ankapark’ın mutlaka iç ve dış turizme de olumlu katkısının olacağını düşünüyorum.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...