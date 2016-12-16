Başkan Gökçek Eryaman stadı inşaatını denetledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Eryaman’da yapımı devam eden stadyum inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Gökçek, yapımı devam eden Eryaman Stadı alanını, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar ve Emlak İstimlak Daire Başkanı Osman Özbayrak ile birlikte gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir olarak Ankara’da spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını belirten Başkan Gökçek, “22 bin seyirci kapasiteli Eryaman Stadı’nın yapımıyla, Ankara’ya dev bir tesis kazandıracağız” dedi.

Eryaman Stadı’nın UEFA standartlarına uygun olarak yapıldığını ifade eden Başkan Gökçek, “Başkent Ankara’ya ve Eryaman’a ayrı bir değer katacak Eryaman Stadı’nı önümüzdeki yılın sonbaharına yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

22 BİN SEYİRCİ KAPASİTELİ OLACAK

Büyükşehir Belediyesi’nin önemli projelerinden biri olan 22 bin seyirci kapasiteli Eryaman Stadı, 62 bin 255 metrekare arazi üzerine kurulu ve 41 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak.

Mevcut peyzaj içinde bölgenin doğal eğimlerine uygun olarak konumlandırılan stadyum, seyirciler, sporcular, basın ve VIP mensuplarına güvenli ve hızlı şekilde hareket etme imkânı sağlayacak şekilde planlandı.

Betonarme yapı yüksekliği 25 metre ve 4 kattan oluşan Eryaman Stadı’nda estetik ve özgün tasarımı, zeminden ısıtma, havalandırma sistemleri, sulama sistemli hibrit çim sahası, localar, alışveriş merkezleri, restoranlar, ofisler, turnikeler, açık ve kapalı otoparklar, 1222 kişi kapasiteli VIP bölümü, 724 seyirci kapasiteli localar ve 48 kişilik basın tribünü bulunuyor.

Stadın çelik çatı ve tribünlerine ilişkin ön üretim aşamalarına başlandı.

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