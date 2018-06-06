Ankara’da tüm hafta boyu süren sağanak yağış İvedik Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bazı dükkanları kullanılamaz hale getirdi. Sağanak yağışın ardından sadece evler değil bazı dükkanlar ve iş yerleri de sular altında kaldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu İvedik Organize Sanayi esnafını yaşadıkları sel felaketi sonrası ziyaret etti. Esnafın ve sanayicinin sıkıntılarını dinleyen Başkan Fethi Yaşar bölgede tek yetkilinin Yenimahalle Belediyesi olmadığını,OSB’nin ve kanal su işinde asıl yetkili olan ASKİ’nin bölgede çalışma yapması gerektiğini ifade etti.

“Birlikte çalışarak çözüm aranmalıdır”

Başkan Yaşar ”Alt yapıda tıkanan yerler temizlenmeli, yetersiz alt yapı sistemi yenileriyle değiştirmeli, bölgede geniş bir alt yapı çalışması yapılması gerekmektedir. Geçtiğimiz hafta konunun tüm belediyeler ve yetkili kurumlarla ortak kararlar alınarak incelenmesi gerektiğini ifade ettim. Yakın zamanda belediye meclisinde de konuyu gündeme getireceğiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizi taşın altına koyuyoruz ve koymaya da devam edeceğiz” dedi.

Geçen hafta 20 işyeri ve eve aşırı yağmur sonrası su bastığını ve belediyenin yetkili tüm birimleriyle mağdur olan bu yerlerde çalışma başlatarak bütünüyle temizlik yapıldığını belirten Başkan Fethi Yaşar, yetki alanı içerisinde bulunan İvedik Organize Sanayi Bölgesi esnafına da gerekli hizmetin verileceğini söyledi.

İvedik OSB esnafından Başkan Yaşar’a teşekkür

Yağan aşırı yağmur sonrası mağdur olan İvedik OSB esnafı kendilerine gösterdikleri ilgi ve yapmış olduğu hizmetler için Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ettiler.