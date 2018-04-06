Fethi Yaşar; “Benim siyasi görüşüm Cumhuriyetin değerleridir. Bu ülkeye değer katan, vergi veren, askere giden her insanın nasıl yaşıyorsa o şekilde yaşamasını sağlamaktır.”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bugüne kadar yapılmış ve hala devam eden projeleri basın toplantısıyla anlattı.

Ankara Konağı’nda basınla gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya, Yaşar’ın yanı sıra CHP İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüregir ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, “Öncelikle 9 yıl tanıtım toplantımıza katılım gösterdiğiniz için siz basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Ayrıca görevde bulunduğum 9 yıldır, Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle de yapılanları halkımıza duyurma konusunda her düşünceden görsel ve yazılı basında çalışan bütün basın emekçilerimize şahsım Belediye çalışanları ve Yenimahalle halkı adına teşekkür ederim.

Yenimahalle Belediyesi’ni 2009 yılında devraldığımızda ilk işimiz ekonomik olarak Yenimahalle Belediyesi’nin bütçesini düzenlemek oldu. Devletten edindiğim en büyük tecrübe bütçelerin doğru yapılmasıdır.

Eğer bütçeleri doğru yapmazsanız, müdürlüklere verdiğiniz o paylar gerçek ihtiyacı olan müdürlüklerde harcanmıyor ve bütçeninde iki yakası bir araya gelmiyor. Biz Yenimahalle de hep denk bütçe yapmaya özen gösterdik. Böylelikle belediyemizde bir mali disiplini gerçekleştirmiş olduk” dedi.

Yaşar, “Biz göreve gelmeden önce 2009’da Yenimahalle Belediyesi’nin 1224 memur kadrolu işçisi vardı. 150’de şirkette çalışan işçimiz vardı. Bugün Yenimahalle Belediyesi’nde çalışan sayısı 3 bin 634 kişi. Yani büyük bir istihdam arttırdık. Bunu nasıl yaptık? Benden önceki belediye başkanları her işi ihale ile yaparken, biz göreve geldiğimizden itibaren yapı işleri hariç bütün işleri kendi emekçilerimizle yapıyoruz.

Kullanılan makinelerin tamamı kiralıktı. Bugün 400’ün üzerinde makinemizle Yenimahalleliye hizmet veriyoruz. Kaldırım taşlarına kadar kendimiz üreterek ilçemize hizmet veriyoruz. Yenimahalle’ye kazandırdığımız kültür merkezleri ve sosyal tesislerde hizmet için insana ihtiyacımız olduğu için istihdamı arttırdık”

Ben Yenimahalle’den bahsedilmesi gerektiğine inandım

Yenimahalle’ye Belediye Başkanlığı adaylığımı kabul ettiğimde hayalimde bir Yenimahalle vardı diyen Yaşar, “Çünkü ben Yenimahalle’ye 1963’te geldim. Buranın en güçlü esnaflarından birisiydim. Hayalim Yenimahalle’yi kültürüyle, sanatıyla, sporuyla yaşayan bir kent haline getirmekti” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ben Yenimahalle’den bahsedilmesi gerektiğine inandım. 2009’dan bugüne kadar yaptığımız eserlerle yaşayan bir Yenimahalle ortaya çıkarttık. Yani mesai saatinden sonra da Yenimahalle insanların spordan sanata nefes alabilecekleri bir ilçe oldu. Bu yaptıklarımız sayesinde bugün Yenimahalle başka ilçedeki hemşerilerimize de ev sahipliği yapıyor. Bundan da mutluluk duyuyoruz”

Yenimahalle’ye yaşam alanları yaptık

Yaşar 2009 dan bugüne kadar Yenimahalle’ye kazandırdıkları eserleri şu şekilde dile getirdi; “Nazım Hikmet Kültür Merkezini yaptık. Cumhuriyetten sonra Ankara’ya yapılan en donanımlı kültür merkezi. Batıkent Meydan Sosyal Tesisleri ve yaşam alanları bu da çok önemli. Batıkent’i otel konumundan çıkardı ve Batıkent’e yeni bir nefes kattı.

Zübeyde Hanım Konuk evi. Burasıda bizim için çok önemli. Onkoloji Hastanesi ilçemizde. Orada insanlar çadırda arabada yatıyordu. Ben yıllarca bunun üzüntüsünü çektim. Böyle bir ilçede bir misafirhanenin olmaması da bir yerel yönetimin ayıbıydı. Bugüne kadar o misafirhaneden bir çok vatandaşımız yararlanma fırsatı buldu.

İlçemiz büyük olduğu için semtlerimize belediye ek binaları yaptık. Artık vatandaşlarımız oturdukları yerden belediyelerimizin imkanlarından faydalanabiliyor. Bir çok öğrenci yurdu, kadın sığınma evi ve engelliler için yatırımlar yaptık.”

Halkımız eşit şekilde hizmet alması önemli

Yenimahalle’ye kazandırdıkları eserleri anlatmaya devam eden Başkan Yaşar; “Batıkent’te Serçeşme Cemevi’ni yaptık. Biliyorsunuz biz Cami’de yaptık, Cemevi de yaptık. Benim amacım siyasi görüşüm Cumhuriyetin değerleridir. Bu ülkeye değer katan, vergi veren, askere giden her insanın nasıl yaşıyorsa o şekilde yaşamasını sağlamaktır. Bütün halkımızın eşit bir şekilde yaşamasını sağlamak yerel ve genel yönetimlerim görevi olduğuna inanıyorum”

Artık pazar yerlerimiz birer sosyal AVM oldu

Yaşar; “Artık pazar yerlerimiz birer sosyal AVM oldu. Gençlerimiz, kadınlarımız ve yaşlılarımız için pazar yerlerinde yaşam alanları açtık. Spor alanında bir çok yatırım yaptık. Yüzme havuzları yaptık. Biz insanları eve kapatmak değil de sokağı sosyal hayata katmak istiyoruz. Kaynaşma başka türlü olmaz. Stres, kin ve nefret altında toplumun yüzünü güldüremediğimiz zaman yerel ve genel yönetimler bu ülkeye hizmet etmiş olamaz.”

Halkla devamlı iç içeyiz

Yaşar; “Bunu iddia ile söylüyorum belediyemizin 100 yıllık alt yapısını gerçekleştirdik. Ankara’nın en büyük kadın sığınma evini Yenimahalle’de yaptık. Biliyorsunuz güvenlik sebebiyle onun adresini veremiyoruz. Ankara Barosu ve Emniyetimizle beraber içinde kreşi ve bir çok sosyal imkanı olan tesisi yaptık ve kadınlarımızın hizmetine sunduk.

Halkla devamlı iç içeyiz. Biz iki tane kart çıkarttık birisi ‘Yeni Kart’ diğeri ‘Halk Kart’. ‘Yeni Kart’ bir yardımın ciddi ve ahlaki bir şekilde verilmesini sağlayan bir kart. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesini sağladık. Bölgemizde 3 bin aileye maddi yardım yapıyoruz. Aileler o kart ile ne ihtiyaçları varsa alabiliyor. Bu kartla yardımların nereden geldiği ve kime verildiği belli oluyor. Bu kart Türkiye’ye örnek oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay gibi kurumlar bu kart sistemine geçti. Bunu da gururla söyleyebiliriz” diyerek diğer kurumlara örnek olan çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sorumlu bir belediyecilik yaptık

Yaşar; “Benim görevim Yenimahalle’nin kaynaklarını, her kuruşunu harcarken Yenimahalle halkının çıkarlarına kullanmaktır. Yenimahalle halkının yararlanmadığı bir kuruşun altına imzamı atmadım. Kaynakları verimli kullanılmalı. Maalesef Türk Milletinde, devletin malına karşı bir zaaf var. Sizin malınızı aldığı zaman günah sayıyor ama o mal devletinse saymıyor. Biz devletin malını koruduk, korumaya da devam edeceğiz. Bu kaynaklar bu kadar düzenli kullanıldığı için bu günlere geldik”

9 yıl boyunca sorumlu bir belediyecilik yaptıklarını, kimseyle kavga etmediklerini belirten Yaşar, “Genel yönetimle, yerel yönetim olarak uyumlu çalıştık. Benim görevim Yenimahalle’de yaşayan vatandaşların yaşamaktan mutlu olduğu bir şehri ortaya koymak. Bunu büyük ölçüde başardık. Yenimahalle bugün Ankara’da konuşulan bir ilçe haline geldi. Bunu da mesai arkadaşlarımızla beraber başardık. Arzum gönlümden geçen hoş bir seda bırakmaktı, bunu da bıraktığıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bizim görevimiz halkın devlete olan güvenini artırmak

Fethi Yaşar yaptığı icraatları anlattıktan sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Yaşar, yaklaşan yerel seçimler hakkındaki sorulara verdiği yanıtta; “Bizim görevimiz halkın devlete olan güvenini artırmak. Eğer devlete olan güveni sevgiyi artırabilirsek ülkedeki sıkıntıları da daha iyi çözeriz. Vatandaşlarımız sizleri başka yerlerde görmek ister bu da takdire şayandır. Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin Başkenti Ankara’nın Belediye Başkanı olmak her insan için onur verici bir olay, herkesin yapmak istediği bir görev olarak görüyorum.

Ben siyasete hiç profesyonel olarak bakmadım. Yenimahalle’de ki görevimi parti yöneticileri verdi. Büyükşehir Belediyesi için bir talebim olmadı. Ama insanlar yakıştırıyor. Benim Yenimahalle de bazı yapacağım tamamlayacağım bir dönem daha işlerim, projelerim var. O projelerde tamamlandığında zaten Yenimahalle de yapılacak bir iş kalmayacak.

Onları da yaptığımız zaman Yenimahalle Cumhuriyetimizin sorunları bitmiş güzel bir ilçesi olarak tüm Ankara’ya hizmet edecek bir konuma gelecek. Tabi ki siyasi partiler büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri konusunda tek yetkili idarecilerdir. Eğer A kişisiyle devam etsin derse ben yapacağımı yaptım, hoş bir seda bıraktım. Halkımız adaya oy vermez başka bir arkadaşı getirir demokrasinin güzel tarafı da budur. O arkadaşa da başarılar dileriz devam et derse de bizde devam ederiz” diyerek sözlerini noktaladı.